功夫茶：財赤豈會冇原因　改善碼頭蝕得甘

港府早前預計今個財政年度可能出現逾千億元財赤，引起坊間憂慮。雖則話本港啲財金官員過往嘅預測冇乜邊次準，但睇番環球金融市場同埋本港經濟形勢，坊間嘅憂慮絕非冇道理！之不過，財赤嘅原因又點止經濟不景，更大因素在於港府「大花筒」、亂使錢，動不動就拎公帑去搞啲冇乜用嘅工程。呢！本報近日就發現，港府早前泵咗至少7億元去搞嘅「改善碼頭計劃」，有部分碼頭唔單止山旮旯，仲要連接私人土地，市民根本用唔到，簡直係離晒大譜！

唔知大家有冇發現，港府近年關於「碼頭」嘅工程，好多都係倒錢落海；好似話「千億基建」啟德郵輪碼頭咁，起到靚一靚，查實都係拎嚟曬太陽！至於呢個「改善碼頭計劃」，原意係想改善老化咗嘅公共碼頭，方便市民往來一啲郊遊景點同埋自然遺產；土木工程拓展署亦實牙實齒咁話，會考慮各項因素，而且會由跨部門嘅改善碼頭計劃委員會，去敲定碼頭項目。殊不知，有團體揭發，有啲被選中嘅碼頭，使用人流明顯較少；有啲直頭被私人土地「包圍」，市民落咗船，都咪使旨意行入山路；團體狠批當局根本「為做而做」，缺乏深入考慮，而且冇做公開諮詢！

為咗尋找真相，本報記者早前不辭勞苦，去到最為人詬病嘅大嶼山萬角咀碼頭一帶視察，結果發現團體所言，原來已經相當「畀面」政府；皆因萬角咀村成條空村咁，村屋數目唔多，少人居住，偏偏前往萬角咀碼頭嘅道路被鐵絲網封堵，更有警告牌寫明「私人地方不得擅進」。喂，大哥！萬角咀碼頭明明係公共碼頭嚟，家吓被私人土地包圍，搞到公眾根本用唔到，咁同變咗私人碼頭有乜分別？更重要嘅係，既然公眾都用唔到，為乜仲要花咁多公帑嚟改善呢？

唔單止浪費公帑，有啲碼頭選址附近一帶都極具生態價值，立亂展開工程，好可能會破壞環境添！舉例話二澳碼頭咁，本身就冇渡輪服務，鄰近嘅二澳村亦早已廢村，雖然有人興辦「二澳農業合作社」，但人數唔多；偏偏喺二澳附近，就有豐富泥灘，係海洋生物嘅棲息地！就當改善工程完成唔影響附近環境，改善之後，假如人流量大增，同樣有機會破壞環境；假如人流量一樣咁少，又唔知嘥咁多錢嚟改善碼頭係為乜，根本係陷入兩難局面！

的而且確，香港現時有唔少基建已經老化，急需翻新，亦有唔少地方有待開發同發展！然而，無論翻新基建抑或開發土地，往往牽涉數以億元計嘅支出，尤其喺庫房剩番唔多嘅時候，港府每項抉擇都變得相當關鍵，必須有周詳考慮，確保每一分每一毫都用得其所，而唔係將納稅人辛辛苦苦搵番嚟嘅錢，隨隨便便就倒落海囉！