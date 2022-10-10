世界視線：歐盟財長團結　解決能源危機

歐盟成員國如何可以共同面對制裁俄羅斯能源入口所產生的能源危機，成了新考驗。德國最近一個民意調查發現，居然有60%被訪民眾相信政府可以有足夠代替能源補足天然氣的缺口。然而，不少歐盟成員國就有抗議民眾焚燒燃氣帳單，聲言國家若不採取緊急措施限制能源價格急劇上漲，將拒絕付費。

歐盟成員國的財長備受社會壓力，正商議謀求對策。不過，德國政府已宣布計劃提供2,000億歐元補助企業及人民能源開支以解困，更替燃氣費價格設上限，令法、意、西等國家不滿，因為這等於是德國補貼自己的工業而導致與其他成員國工業形成不平等競爭。可是，德國總理紹爾茨及財長林德納均認為德國天然氣能源缺口比其他成員國更大，故需要更大補貼，就如法國一樣有替燃氣費價格設上限。

多國政府及財長建議，可效法大家一起舉債共同對抗新冠疫情一樣，為解決能源危機設立共同財務政策來對付，目的是建立團結一致解決共同危機的決心。各國財長初步決議於2023年6月前，電力只能定價最高每1,000度為180歐元；燃氣、煤及石油企業要將收益的最少33%交付政府作為補貼用途。這階段的決議成果不錯，但這還要各成員國政府同意執行，也容許各成員國的能源供需情況不同而有執行的彈性。

另一個問題是歐洲各國電網及燃氣管不少已經連在一起，但情況也相當混亂，一方電力或燃氣中斷會對其他國家產生影響，面對將來可能有突然情況斷電斷氣，需要共同策劃應對，決定誰甚麼時候需要從哪裏獲額外緊急供應，也會是一個大爭論。

不過，由於今次能源危機，一些歐盟國家的環保及反核人士對增加火力發電就非常鼓譟，特別是德國容許重新用褐煤發電，以及不排除年底起用已停產的核電廠，已經引發大量示威。

其實，德、法及不少歐盟成員國的政界及民間就發聲要求，既然美國政府帶頭迫使歐盟成員國要定低價才能買入俄羅斯的石油及煤，來實施制裁，華府就應該同樣給予歐盟成員國入口美國的天然氣及石油優惠價格，以加強團結合作，或起碼歐盟從美國能源入口應建立集體議價的能力，但這方面要求美國政府協助，相信只是緣木求魚。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻