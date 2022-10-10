娛圈單打：E神一出冇得輸　所謂罷買得啖笑

久未露面的陳奕迅12月開演唱會，一石激起千重浪，有政治上腦的網民揚言罷睇罷買，咬牙切齒謂邊個睇Eason就「對唔住養大你嘅老母」。詎料演唱會門票一開售即秒殺，58,000張飛不消一日賣清光，網民跪求加場。真不知當中有多少人，是當日有份支持罷買的呢？

有網民聲稱「用7部電腦4部電話都冇成功過」；有網民謂「10點撳到依家爛咗兩個keyboard同mouse」；有網民則激動鬧爆黃牛和售票網，可見群情洶湧。事實上，Eason每次開演唱會都是一票難求，今次的《Fear and Dreams》原定2019年12月舉行，惟因黑暴取消，對上一次在紅館開唱已是2013年的事。粉絲餓了太久，網民口裏說不，身體卻很誠實，加上黃牛黨橫行，門票極速售罄。有些人以為演唱會受罷買事件影響銷情，實在太傻太天真。

話說網民之所以發起罷買，皆因Eason去年3月捲入轟動一時的新疆棉風波。在西方國家無中生有的指摘下，多間國際時裝品牌紛紛跟風發出聲明，關注所謂的新疆強制勞役問題並停用新疆棉，內地官媒和網民隨即發起抵制，中港明星爭相表態。代言Adidas多年的陳奕迅，以經理人公司名義在微博發聲明指「堅決抵制任何污名化中國的行為」，終止與Adidas合作，因而激嬲香港一班冇腦網民。

所謂新疆人權問題，明眼人都知是美國拿來打壓中國的莫須有藉口，香港有些人只知人云亦云，現在卻為了一張演唱會飛自打嘴巴，是老土還是幼稚？