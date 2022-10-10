香港一些人要跟從美國，拒絕被美制裁的國家與實體，害怕被美國連帶制裁，這樣的恐慌未必合理。

美國已對香港官員實施制裁，包括上任、現任特首在內。美國要制裁便可以找各種藉口制裁，屬於政治舉措，目的是借香港來打擊中國。美國已不講道理，胡亂堆砌理由，不管真假，也不管如何的荒謬。香港要避開美國制裁，無論怎樣做，都不會阻止美國對港的制裁。暫時不制裁是它還未找到適當的時機，也部分是害怕中國的反制。以為香港小心謹慎，處處迴避，便可免受美國制裁，是癡人說夢，反映他們政治的無知。

韓戰時期，美國封鎖制裁中國，也迫使當時英佔的香港斷絕與內地的經濟關係。即使英國是美國的盟友，參與韓戰，香港並未嚴格地對內地封鎖，重要的物資也依然經香港運往內地，最著名的例子是霍英東所為。若怕英國制裁，霍英東不應這樣做；若怕美國制裁，英國不會這樣鬆懈。以韓戰交戰狀態，美國的封鎖與制裁還有空子可鑽，今天美國在全球制裁，例如伊朗，中國內地及香港一直繞過它的制裁進行貿易，有所顧忌，行事有所小心安排，卻同時是找尋機會，積極進行。美國即使制裁某些實體，中國還可以用其他的實體或第三國來進行，這是制裁與反制裁的博弈。

香港要考慮的是大局，長遠利益。在美國壓迫之下，香港要找尋機會，突破制裁，並借反制裁來協助國家及國際對抗美國的霸權主義，同時借此發展香港的利益。香港不需公然對抗美國，一是默默行事，讓美國去衡量利害來考慮可否因此對香港制裁。二是借美國政策法規的相互矛盾產生的空隙和執行的時間差，極大地利用作反制裁的活動。三是在國際法、中國法律及香港特區法規裏尋找抗衡美國長臂干預的法律保障，也用美國的司法制度來進行抗辯。就如華為孟晚舟事件，在加拿大用司法程序拖延，因而可在適當的政治時機、政治干預下基本成功擺脫美國無理的制裁。

當然，這是高度鬥智行為，對手是全球最強國家，但香港還有中央支持，也可利用國際錯綜複雜的因素與時機。這不是英國殖民政府培養的政務官可擔此重任，香港需要組成更佳的政府團隊，借助社會、內地與國際的智力，才可使香港在美國制裁威脅下仍能乘勢而起，利己利人。