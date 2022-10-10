香港反修例暴亂之所以來勢洶洶，愈演愈烈，是因網媒一些主播的瘋狂煽動。據報道，54歲的網台主持「傑斯」尹耀昇在2020年大半年期間，不斷在節目中發表煽動性言論，以及處理逾1,032萬元的犯罪得益。

據悉，涉案節目上載至YouTube，2020年2月至11月期間，每個節目平均吸引3萬多觀看次數。在節目中，尹耀昇煽惑他人執行私刑、掟汽油彈等，他還在節目中要求英、美等國家制裁香港主要官員，煽動要向時任行政長官施予「死全家族」程度之教訓。尹耀昇還宣揚「香港獨立」，支持「台灣自決」，支持潛逃台灣的香港逃犯，洗黑錢罪則涉及8個戶口。法官指出，尹耀昇案情極為嚴重，以21個月為煽動罪量刑起點，洗黑錢以12至20個月為量刑起點，總刑期為32個月；法官下令充公他約487萬元犯罪得益，限其6個月內交款，否則加監5年。

尹耀昇的犯罪特色十分鮮明，包羅了反修例暴亂的主要主題，也即他對這些主題進行煽動並個人獲益。反修例暴亂的主題之一，是利用所謂「反送中」煽起暴亂，打砸搶燒，令美、英支持的反中亂港勢力亂中奪權。反修例暴亂的主題之二，是在暴亂中提出「解散警隊」，煽動「全社會仇警」、「仇共」、「仇港官」、「起底警察」、「殺警全家」，對反黑暴、制止黑暴的市民「私了」，此乃恐怖主義活動。反修例暴亂的主題之三，是大肆鼓吹宣揚「港獨」，支持「台獨」，分裂國家。反修例暴亂的主題之四，是赤裸裸的配合美、英外國勢力干預香港事務、制裁港府，向他們提供「證據」。反修例暴亂的主題之五，是向他們的煽惑對象「眾籌」，個人斂財，中飽私囊，冠冕堂皇地行騙欺詐。

尹耀昇和他主持的網媒可謂「五毒俱全」，干犯的是《港區國安法》，可惜他並沒有被《港區國安法》問罪，而是以煽動罪、洗黑錢罪問罪。此外，《港區國安法》並無追溯期，也令其作用大打折扣。