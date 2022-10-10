上帝欲其滅亡，必先令其瘋狂。烏克蘭戲子總統澤連斯基日前語出驚人，要求北約以先發制人攻擊，讓俄羅斯知道使用核武會有甚麼後果。話音剛落，克里米亞大橋即被炸塌，這算不算是先發制人？烏克蘭高官對炸橋一事直認不諱，並宣稱這僅僅是一個「開始」。是的，天然氣管道可以炸，大橋可以炸，其他民用基礎設施自然統統可以炸，底線沒有了，不就是噩夢的開始嗎？可以預料，這場戰爭將更加激烈、更加殘酷、更加不死不休。

俄羅斯此前曾多次警告並劃定「紅線」，如果烏克蘭敢襲擊克里米亞大橋，「審判日將非常迅速且猛烈地到來」。現在烏方明顯逾越了紅線，俄方不可能無動於衷，畢竟它已沒有選擇，只有強硬報復才能彰顯堅守紅線的決心，也才能挽回戰場失利的頹勢。審判日也就是末日審判，決定烏克蘭最終命運的時刻恐怕很快就會到來。

戰爭爆發以來，俄羅斯一直很克制，盡量避免攻擊民用基礎設施，也沒有使用大殺傷力武器，導致戰爭曠日持久，自身陷入被動，連連失利。反而烏克蘭方面更肆無忌憚，既炮擊核電廠，又炸大橋，戲子總統還要求北約先發制人，似乎恨不得引發世界大戰甚至核大戰。人們在想，如果真的爆發世界大戰和核大戰，烏克蘭到底能得到甚麼？其實甚麼都得不到，首先化為灰燼的就是烏克蘭，然後全世界陪葬，只有頭腦不正常的人才會如此瘋狂。

戲子總統也許自知失言，辯稱先發制人的言論是錯誤翻譯所致，其意思是透過經濟制裁回應俄羅斯的攻擊，而不是發動襲擊。這種解釋分明是欲蓋彌彰，美西方早就對俄羅斯實施全方位的極限制裁，幾乎所有手段都用盡了，難道還需要戲子總統提醒？難道炸克里米亞大橋還不算發動襲擊？

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃指摘澤連斯基企圖挑起核戰，形容對方是精神錯亂的烏克蘭傀儡領袖，獲得大批武器後變成怪物。這番評點可謂恰如其分，戲子總統以為得到美西方撐腰，有源源不絕的武器支援，就可先發制人，連核電廠和大橋也不放過。殊不知這恰恰是自殺的行為，俄羅斯再怎麼克制，也不可能容忍對方屢越紅線。普京手上不是沒有牌，問題是如何出手、何時出手而已，時候一到，一切皆報。秋天早就來了，冬天還會遠嗎？