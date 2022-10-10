為了遏華，美國千方百計搞亂台海局勢，奧援台獨。當天真的台灣人以為這是「民主抗共」，是為了普世價值而戰，殊不知美國壓根兒不在乎甚麼普世價值，更不在乎台灣人的想法和死活，它在乎的只是台積電。美媒報道，華府為中國大陸攻台進行兵棋推演，計劃在解放軍全面攻台的最壞情況下，撤走台灣半導體生產商台積電的工程師到美國。

美國國家安全委員會估計，如果大陸襲擊台灣重創台積電，可能會對世界經濟造成超過一萬億美元的損失，相當於全球半導體產業每年銷售額的兩倍。講來講去，無非利之所在。台灣人可以拋，台積電不可以棄，台積電的工程師更不容有個人意志，美國佬要你撤便要撤。

早前已有美國智庫建議，一旦大陸解放軍攻台，台灣便應實行「焦土政策」，讓台灣變得「不具經濟價值」，使中國大陸覺得攻台沒有意義，當中便包括立刻摧毀台積電設施。自特朗普開始，華府即軟硬兼施逼台積電在美國設廠，講到尾就是將這隻會生金蛋的鵝吞掉。可憐台積電到了美國，成本必然上升，盈利必然下降，要是華府要台積電交出技術，台積電能夠說不嗎？

這就是台灣作為美國棋子的悲哀。始創於1987年的台積電，耗費了多少時間、成本、精神、心血才有今天成就？更重要是台灣人為了成就台積電，犧牲了環境和健康。須知半導體是高污染工業，現在美國一個唔該要人要廠要技術，蔡英文政府哼都不敢哼一聲。美國眼見心謀，心心念念只有台積電，兩岸爆發戰爭會出兵護台？門都沒有。美國一切以自己利益為先，卻不知世界上有比經濟利益更重要的民族大義和國家完整。美國以小人之心度中國之腹，必然會錯判形勢。