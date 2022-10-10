近日，美國前國務卿基辛格接受訪問，評論俄羅斯與烏克蘭戰爭，老人家對俄羅斯軍隊的表現不以為然，甚至說莫斯科在某程度上，已經輸掉了這場戰爭。未知俄羅斯總統普京心底裏是如何評價俄軍的戰績，但是早前種種舉措，似乎讓人覺得他也對軍隊的表現不大滿意。譬如俄軍多次要陣前易帥，8月撤換了黑海艦隊司令，9月副國防部長又被革職，剛剛更傳出消息，俄軍要在烏克蘭戰場上委任新的總司令。

將帥更迭頻仍，很容易會予人印象，就是俄羅斯軍隊十分不濟，但平情而論，俄軍在這場戰爭中，表現一點也不失禮，目前派上戰場的19萬軍人，甚至可以說是超額完成了任務。

烏克蘭不是小國，擁有的平原面積，在歐陸各國之中居於首位。烏克蘭有4,400萬人口，軍事實力排名，是在世界首20名以內。中國第一艘航空母艦遼寧號的船身，也是由烏克蘭建造。俄羅斯只調動了19萬常規兵力，就去攻打一個擁有數千萬人口的國家，未免有點托大。這場仗開打至今近8個月，烏克蘭不是孤軍作戰，世界各地不少志願軍人都趕去助拳。美、英、德、法幾個國家，更是源源不絕地將各種武器運去支援烏軍。最先進的歐美間諜衞星，也想必是24小時開動，將最新的情報送去基輔，協助烏軍在戰場上做決策。

俄羅斯今仗的對手實力如此強橫，但是這幾個月下來，區區19萬的俄軍非但能夠支撐得住，而且成功佔據了15%的烏國領土。在俄國主導下，日前更透過公投，將上述的烏國土地納入了俄國版圖之中。以此觀之，俄軍在此役中的成績，已經可算是很能交代過去。基辛格卻說俄羅斯是吃了敗仗，他的評價未免過苛吧。