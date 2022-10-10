美國電動車生產商Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克接受英國傳媒訪問，談到中美關係緊張，直言為防止台海衝突，應把台灣變成特別行政區。言論隨即引來民進黨人攻擊，陸方則一度抨擊，強調堅決遏制外部勢力干涉，馬斯克的一番「建言」竟然兩面不討好，相信他亦始料不及。

根據國務院8月發表的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，當中提到「在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣可以作為特別行政區實行高度自治」，故有理由相信馬斯克只是拾人牙慧，畢竟「一國兩制」是前無古人的創舉，馬斯克縱是商業奇才，惟治國比營商要艱深得多，看美國前總統特朗普生意尚算做得不俗，但管治美國則引爆出種族歧視、國家步向內亂等困局，可見單憑生意人的商業腦袋，豈能構想出如此解決之道。

或許因為相關偉大構想源出於大陸，馬斯克的言論便招致台灣政棍、網民形容是「大陸同路人」，甚至威脅發起無限期抵制Tesla，但這等反對聲音既不理智，亦非為着台灣同胞福祉着想。要知道，美媒日前才引述消息人士指，華府打算將台灣變成龐大武器庫，以便一旦大陸武力攻台，台灣有充足武器自我防衞，等待美國或其他國家介入。換言之，山姆大叔有意將對付俄羅斯那一套搬到亞洲地區上演。台獨分子繼續倚美謀獨，無異於把台灣變成亞洲版的烏克蘭，而此等意圖無非在使一直盡最大努力實現兩岸和平統一的陸方，只能一如白皮書所言，「非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇」。

當然，馬斯克除了是Tesla高層，亦是SpaceX行政總裁，SpaceX與美國軍方共同開發軍民兩用衞星，此時此刻就台灣表關心，引發的關注亦可理解。