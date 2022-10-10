膠袋徵費實施超過10年，港府提出修例，建議徵費由五毫增加至一元，目標在今年12月31日起實施。當局還建議收緊豁免範圍，包括購買盛載冰凍或冷凍食品，或完全載於非氣密包裝的食品，日後不可免費派發膠袋。其他餐飲外賣、散裝食品等可獲發免費膠袋，但每單交易只限提供一個膠袋。

保護環境是每個公民應盡的責任，筆者認同膠袋徵費有提高的需要，每個膠袋收費五毫已維持多年，原有的經濟誘因已被消化，相信徵費提高後能減低市民拿取膠袋的意欲。在加幅水平方面，筆者認為政府現時的方案是合適的，須知疫情下市民生活已百上加斤，加上香港正籌備實施垃圾徵費，當局應顧及基層市民的財政承擔能力。

環保署數據顯示，膠袋棄置量於2015年曾大幅下跌，因當年膠袋徵費全面實施至所有零售點，但其後膠袋棄置量不跌反升，疫情下更有惡化迹象。當局估計新徵費實施後，堆填區膠袋的棄置量可減少約25%，筆者認為，不排除措施初期會見到成效，但效果能否持續，政府需從各方面規劃，不是當市民使用膠袋量增加時又再加費，不能只有徵費單一方法，相關的配套、宣傳教育、監管工作更重要。

垃圾徵費亦是同樣道理，該措施預計明年下半年實施，屆時回收的固體廢物必然大增，港府要做好相關的配套和執行機制，例如由推廣教育及增設更多回收設施着手，為欠缺管理的三無大廈提供足夠支援，防止有人隨街棄置垃圾，並鼓勵願意支持環保的市民盡量減少廢物。當局亦要為回收業提供足夠的土地作發展空間，以至其他的資源鼓勵，吸引更多人投資回收業，應付大量增加的廢品需求，從而推動本港綠色經濟長遠發展。