最近美國國會及行政當局中國委員會又發表特別報告，攻擊《港區國安法》，抹黑香港法治，香港特區政府又循例發出新聞稿反駁及強烈譴責一番。我們不禁要問：有用嗎？筆者用「循例」二字的批評，就是指政府的官樣文章屬例行公事，不反駁屬政治不正確，但反駁又有氣無力，香港公眾甚少關注，國際社會也不會重視這樣的口水仗。對此，特區政府知道嗎？

筆者奉勸特區政府認真做點愛國反霸、反抹黑、反唱衰、反洗腦的實事吧！甚麼實事？就是設立永久的黑色暴亂罪行博覽館，免費招待全港市民和各國遊客參觀，讓2019年香港變成「哭泣的城市」的事實說話，讓過去10年被反中亂港勢力搞反國民教育、違法佔中、旺角暴動、反送中、黑色暴亂、「35+攬炒」等帶來的災難性破壞和損失說話。

倘若本屆政府文化體育及旅遊局的楊潤雄局長在任期內設立了這個博覽館，並開放參觀，筆者相信無論美國政府也好，英國政府也罷，無論佩洛西也好，蓬佩奧也罷，所有美英等政府或議會曾通過對香港、對中國、對官員及對議員的任何制裁法案或箝制指令，都會立即失色，因為事實勝於雄辯，真理見諸歷史和事實的佐證。

香港最好的國安教育和宣傳，莫如把黑色暴亂的破壞事實，系統地整合和展示出來，讓公眾了解香港為何由治變亂及被迫止暴制亂，和由亂及治的完整過程，讓美英霸權侵略顛覆的醜行在光天化日之下原形畢露，是最好的反面教材。

設黑色暴亂罪行博覽館，更是還擊那些逃往外地的黃人黑暴分子天天唱衰香港、發放假消息、欺騙外地無知兼廉價同情心吸金的最有力武器。請特首李家超以黑色暴亂罪行博覽館作反擊的有力武器吧！