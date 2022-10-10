一個領袖是否受歡迎、能不能做實事，都不是吹出來、靠打嘴炮就可以成功。歷史是人寫的，成就卻是人奮鬥出來的。曾國藩說：「大非易辨，似是之非難辨。竊謂居高位者，以知人、曉事二者為職。知人誠不易學，曉事則可以閱歷黽勉得之。」

誠然，一個領導人最緊要做出成績，能為人民謀幸福，是以成事為第一，否則講乜都係多餘。老朽亦認同看人先看他成事嘅能力，而愈有能力嘅人，通常都十分謙遜。呢，「中國航天之父」錢學森有這麼一則軼事：有人給錢學森的信中稱他為「導彈之父」，他回信時，首先就鄭重嚴肅地表示這樣的說法是不科學的，不能用在自己身上，因為導彈衞星工作是「大科學」，是千百萬人大力協同才搞得出來，只算科技負責人就有幾百，哪有甚麼「之父」？錢學森的話不無道理，研究這麼大的科學工程，有的英雄留下了名字，更多嘅英雄默默無聞。各位，歷史不能只以簡單嘅成敗論英雄！

當前俄烏戰事膠着，普京備受西方政客奚落，美國甚至大言不慚欲斬首普京！普京剛度過70歲生日，俄媒稱，好多國家領導人向佢致以生日祝福，還有人向佢贈送不同尋常嘅禮物。而俄羅斯一項最新民調顯示，81.1%嘅俄國受訪者表示信任普京，呢個數據比過去一周上升咗1.1個百分點。連美國嘅媒體也稱，喺俄羅斯國內，好多人於普京70歲之際維護這位領導人！於此可見，普京正面形象深入，係俄羅斯人民嘅力量和信任嘅中心，俄國人民願意團結喺佢周圍，欲斬首普京？做戲咩！

所以話，一個領導人能夠贏得人民信任就係無敵！美國係搞亂世界嘅始作俑者，不如自己擔心吓會否「千夫所指，無疾而終」好過啦！