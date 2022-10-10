逐夢蒼穹三十年，在浩瀚星空與藍色地球之間，從「東方紅一號」到天宮空間站，實現了中華民族千百年來的飛天夢想，實現了三步走航天發展戰略，刷新中國高度，創造中國奇迹，響奏着從太空夢到中國夢的激揚樂章，凝聚着民族自豪感和認同感，激發國家和社會的科研創新和軟實力。今次獲邀入列選拔「載荷專家」，讓港人有機會翱翔太空，伴隨進入「空間站時代」，並將太空夢與國家意識緊密相連，共享民族復興的榮光。

星空浩瀚無比，探索永無止境。載人航天工程是當今世界高科技能力和水平的重要載體，是國家綜合國力的標誌。賡續「兩彈一星」精神，中央於1992年批准立項實施「國家載人航天工程」，鋪就出一條具中國特色的載人航天路，從宇航員飛天、太空行走，再到「神舟」和「天宮」交會對接，以及「天舟」的「太空快遞」，讓航天事業在實踐中不斷注入新內涵，躋身世界太空探索的最前沿，促進民族凝聚力，提升國家競爭力。

當前的大國博弈，既有比經濟拚軍力等「硬角力」，也有價值體系和科技文體造詣等「軟對碰」，而航天領域分屬尖端科技，是軟實力的極致體現，又需硬實力作強勢支撐，實至名歸地被認定為彰示國力強弱的客觀指標。中國空間站建成，領引國家航天事業邁進又一個重要里程碑，即將啟動的第四批選拔，首次在港澳地區選拔載荷專家參與載人航天工程，讓香港的科技和工程人員有機會成為「太空人」，遠征浩瀚的星辰大海，實現太空夢，迓迎中國夢，貢獻國家航天事業，彰顯「一國兩制」的軟實力。

需指出，航天員的選拔和訓練過程，猶如沙裏淘金、千錘百煉，迄今也只有中美俄有完整獨立的航天員選拔技術體系。從1995到2020年，中國完成三批預備航天員選拔，而從「神五」到「神十四」共有14名航天員、23人次圓夢太空。雖然今次撥歸港澳地區的名額，最多亦只有兩個，但香港擁有足夠的合資格高精尖人才，亦具備眾多參與國家航天科研工程項目的實踐經驗，絕對有能力在選拔中脫穎而出。

就此，特區政府應作短中長期的三階段部署：一、全力配合和支持選拔工作。二、與大學協商合作，增撥資源和制訂合適課程，再借鑑內地高校研發航天技術的經驗，形成新的科研氛圍，在多方配合下更好培養和凝聚青年對太空的追夢力量，促進青年在航天事業上人盡其才。三、長遠規劃將香港發展為國際創新科技中心，並且推動粵港融合，爭取成為國家航天經濟產業的核心組成。

未來，希望中央政府可以考慮開放更多不同領域，讓港人特別是港青認清形勢，並從有擔當、有使命、有責任的維度去參與國家事務，提升他們的愛國心和主人翁意識，促進身份認同，更把個人命運與國家發展相結合，在更大舞台上綻放青春華彩。