產評：中美苦打耐力戰　全球衰退心膽顫

今年以來，全球多地開放邊境，經濟活動正常化，至今新冠疫情未見失控。可世界衞生組織對疫情的「大流行」定義至今仍未見檢討，中國則大條道理繼續奉行「動態清零」防疫政策，經濟「人為地」大減速，令人費解。

若從百年變局的角度出發，歐美能源通脹危機手尾長，大衰退叩門，即使中國經濟復常，亦難避西方禍水，與其逆水行舟，升得高跌得痛，繼續藉防疫讓經濟「躺平」，推動內部整改，嚴控外部風險傳導，中國經濟減速代價自然不菲，惟全球經濟都被拖着後腿，美國經濟差下去，強美元王牌也撐不了多久，就看歐美經濟誰先爆煲。如是者，中美兩強爭霸，正無所不用其極地大打耐力戰。奈何古今一仗功成，經濟民生皆難逃「萬骨枯」！

這些年美國要固霸，與中國打貿易、科技與金融戰。可中國已成全球最大消費、貿易及製造國，不是美國說打壓就能壓下，更何況美國經濟結構問題嚴重，長年印鈔種下惡性通脹禍根。兩陣勢力相當，自然鬥得難分難解。

美國推動反全球化，圖重整國際供應鏈，與中國脫鈎，卻低估了自身經濟競爭力下降，以及長期奉行量寬貨幣政策下嚴重透支美元信用的問題，結果反加快了全球去美元化進程。繼而俄烏戰爭，觸動到「能源」這一與貨幣關連甚大的領域。結果，一場能源危機重擊歐洲經濟，歐盟一盤散沙，歐元低處未算低。美國一方面軍事退出中東，另一方面做了石油淨出口國，與中東產油國爭生意，與中東的矛盾本就在加大，至如今俄烏演變成持久戰，美國須壓低油價來抗通脹之際，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）近次會議卻宣布將大幅減產，變相公告向歐美「說不」，相信此後中東諸國必將加大去美元化的決心。

美國抗通脹受挫，聯儲局只有繼續加息，明年美國經濟與歐洲鬥衰已無懸念，刻下強美元王牌弄得一眾非美貨幣貶值，但論美國經濟狀況，只怕這張王牌打不了多久，必須提防美國經濟急劇失速，迫使聯儲局貨幣政策再次大逆轉，從而在全球金融市場掀起超級颶風！

此時中國選擇繼續奉行嚴格的「動態清零」防疫政策，經濟必然要付出沉重代價，任政府如何推政策谷經濟，都會被大大抵銷。不過，經濟活動放慢，需求降溫，是眼前中國通脹受控的原因之一。另一方面，中國不可能接受美國予取予攜，在中美脫鈎之下，國際貿易將無可避免收縮，全球景氣難復昔日榮景。藉機放慢發展步伐，推動製造業轉型、加快金融業開放改革，強化區域經貿戰略，就成為中國應對國際「新常態」的主要工作。

國際地緣政治、疫情、通脹、加息將持續困擾全球經濟，大衰退下，別急於為股樓等主要資產價格估底，疊加匯率貶值，通脹蠶食購買力，財富大蒸發將繼續成為主旋律。這場中美經濟戰，最終會否避不過以一場實戰決勝，大家都沒有水晶球，但謹記作任何投資決定，都不能心存僥倖，要作最壞打算，最佳準備。畢竟要設法存活下來，才有條件化危為機。