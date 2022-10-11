功夫茶：打擊炒場招要辣　唔好一味靠阻嚇

香港地小人多、寸金尺土，除咗導致樓價高昂，市民被屈居劏房之外，亦都令到康體設施不足，想搵個地方做吓運動都冇！港人善於投機，但凡供需失衡，自然會發現有利可圖，從而催生各式各樣嘅「黃牛黨」，「炒場」亦應運而生！唯利是圖本無不可，之但係明明幾十蚊就可以預訂嘅場地，偏偏炒場黨動不動就炒高10倍，甚至百倍，市民當然心有不甘，寧願唔做運動，結果形成「有場冇人用，有人冇場用」嘅奇怪狀況。喺民怨漸漸累積之下，康文署近期終於出手，接連推出多項辣招，打擊炒場黨！

是咁的，繼今年5月推出多項打擊炒場嘅措施之後，康文署尋日宣布，將喺下月1日起再推出多項辣招，務求全方位打擊炒場黨！新辣招包括，延長租用人唔取場或唔在場使用嘅違規適用期，由現有嘅30天內兩次違規就會被暫停預訂資格90天，延長至60天內兩次違規亦會被罰；同時，亦加重咗租用人違規轉讓用場許可證嘅懲處，由現時嘅180天增加至360天！針對炒場情況最嚴重嘅足球場，「康體通」用戶遞交抽籤申請時，必須填報4名用場人士嘅「康體通」用戶編號；去到簽場嗰陣，該4人須一同出席並出示身份證同埋認可資格證明以作查核。

從字面嚟講，新辣招或多或少都增加咗對炒場黨嘅阻嚇力；之不過，係咪真係可以徹底消滅炒場黨呢，功夫茶就抱有疑問！原因好簡單，因為炒場嘅係一個黨，而唔係一兩個人！只係炒場黨人數較多，好容易就可以破解上述嘅辣招；更何況，康文署最被人詬病嘅係抽查力度不足，令法規如同虛設；炒場黨簽完場之後，喺個場坐番5分鐘就靜雞雞閃人，假如冇人舉報，當局又唔抽查，邊個知呢？

天下熙熙皆為利來，天下攘攘皆為利往！要真正打擊炒場黨，其實好簡單，就係增加佢哋嘅違法成本；當佢哋發現得不償失嘅時候，自然唔會炒場啦！咁當然，功夫茶唔建議康文署提高租場費用，皆因受害嘅必然係廣大市民；之但係，康文署大可以增設「按金」制度，例如話租用人預訂嘅時候，必須要支付1,000大元按金，而且要親身簽場，仲要夠鐘離場嗰陣，先可以取回按金，炒場黨自然要承受巨大風險；皆因賣唔出就會失去按金，就算賣得出，都肯定大大增加佢哋嘅時間成本！

當然，功夫茶呢啲小建議，並唔係盡善盡美，只係提供一個方向，畀當局去考慮！事實上，廣大身受炒場黨之害嘅市民，一早就提出過唔少好有見地嘅建議，當局與其閉門造車，倒不如向公眾集思廣益！一人計短，二人計長，何況最終得益者必然係市民，市民又點會吝嗇己見呢？康文署一味靠嚇冇用嘅，只有徵集天下之辣招，方能徹底消滅炒場風氣！