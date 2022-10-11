正論：治安問題搞不好　港人由細驚到老

香港全方位倒退，無論是經濟、民生、文化，以至衞生種種社會層面，都有今非昔比之感，不用刻意探討，問題自會找上門，想避也避不過。以往香港出夜街很安全，現在南亞幫橫行，連日間也公然搶掠，隨時禍及無辜，單單治安問題，已令港人終日活在惶恐中。

昨日光天化日，兩名南亞刀匪假扮顧客，搶劫尖沙咀廣東道一間珠寶店價值2,000萬元的翡翠頸鏈，坐私家車逃去，警方事後雖然全港大搜捕，但暫時只是在油麻地發現懷疑涉案賊車及部分工具包括利刀，匪徒依然行蹤杳然，最終能否拉人破案，仍然是未知之數，最怕就是一如部分涉及南亞幫的案件，石沉大海，打定輸數。

南亞幫犯案多不勝數，今年比較轟動莫如6月中環鬧市南亞幫槍擊斬人案，源於兩黑幫疑因毒品及非法賭檔利益問題起衝突，至今剛過四個月，槍手依舊逍遙法外，槍枝下落不明，警方懸紅25萬元呼籲市民提供消息，亦採取多次跨部門反罪惡行動，但被指是「大龍鳳」，徒勞無功，助長黑幫氣燄。近月南亞幫內訌廝殺不絕，視法律如無物，明顯剃警方眼眉，更有聲音質疑是否警隊當中有保護傘包庇。為己為市民，警方應該盡快破案，回應各界的疑問。

南亞幫與假難民是雙生治安毒瘤，多年來未有根除，本港永無寧日。假難民多數來自南亞或非洲國家，到港便提出酷刑聲請等司法程序，千方百計留港，現時有逾萬假難民滯留，對本港造成沉重負擔，過去10年便花了85億元公帑處理假難民問題，若將這筆公帑作消費券派發，合資格市民每人可分得約1,300元，總勝過像現在倒錢落海，養虎遺患。

港英政府在回歸前簽署聯合國《禁止酷刑公約》，遺禍至今，歷任特首未有撥亂反正，等於引清兵入關，受苦的始終是市民。香港人不快樂是世界聞名，高樓價，長工時，低福利，安居樂業成為奢望，出街不是遇上蛇蟲鼠蟻，便是撞上南亞幫假難民，假若情況不改善，隨時變成五步一南亞兵，十步一假難民，試問政府是曲線鼓勵香港人移民，逃出這治安地獄嗎？

疫情下各樣民意調查，很多結果都顯示各階層市民都有不同程度悲苦愁緒，前日公布近半高中生，上學不開心，昨日又有調查出爐，顯示每三個受訪長者，便有一個抑鬱及情緒受困，表面上是受疫情影響，其實尋根究柢，都是因為社會出了問題，未有根治，積累下來的惡性循環。現在的青年，是回歸後出生，當下的長者，回歸時都是精壯之年，若問大家，這些年過得開心嗎？答案是不言而喻。若治安問題再拖下去，港人從小到老都擔驚受怕，又豈止三個長者一個抑鬱？

香港社會千瘡百孔，百廢待興，千頭萬緒，不知從何說起。新政府百日，有沒有針對性解決種種棘手問題，暫時還未看出顯著成績。單單看南亞幫禍害，當局便似老鼠拉龜，束手無策。以警隊資源，任由毒瘤橫行，實在難以向市民交代，說多無謂，破案最實際，希望這些案件都能找出主犯，而不是找嘍囉來頂數。