世界視線：俄羅斯蓄勢待發　烏克蘭戰局或變

北溪天然氣管道被炸，克里米亞大橋被炸，前者沒有人公開認責，後者則是烏克蘭承認是它所為。兩者都未帶來預期災難性的打擊，北溪2號管道有B線可用，克里米亞大橋炸後第二天恢復通車。

俄羅斯可能是防守鬆懈，可是這卻是打破雙方原有的默契。攻擊跨境油氣管道，是參戰者避免，因為有環保災難的風險，也可引致對方報復。其後挪威、丹麥以至英國，急急加強巡邏所屬的海上油氣管道，便證明各國恐慌，害怕由此開啟互炸油氣管道以及其他跨境基建設施。

炸克里米亞大橋，是直接向俄羅斯挑戰，把戰火引入俄國領土。雖然是報復俄羅斯把烏東4區公投入俄之舉，卻給予俄國大軍出伐的理由與動機，戰爭便不可能限於現時戰場上的前線，烏克蘭境內任何關鍵設施，特別是與西方的交通運輸要道，都會成為俄軍遠程攻擊的目標，戰爭便一下子伸延至烏克蘭全境，這會促使俄軍全面炸烏克蘭民用基建，基輔剛剛受襲便是開始。

對於北溪管道和克里米亞大橋被炸，俄羅斯還未作出直接報復行動，或許帶有深意。一是北溪管道受襲，俄羅斯要看德國與歐盟的反應，在管道被炸之後，俄羅斯用B線喊話德國，表示可以供氣，同時在南方修復管道，恢復供氣至南歐，直至奧地利、意大利，也表明若歐盟國家與之合作，恢復供應天然氣不成問題。歐洲各國的政黨與民眾示威遊行，顯示出俄羅斯逐漸取得歐洲社會的支持，寒冬一至，歐洲社會反戰的聲勢會更大，德國等民選政府便大有可能在對俄援烏的立場上有所轉變。

二是俄羅斯在戰場上失利是兵力不足，烏克蘭軍隊已滲入不少北約軍隊組織的僱傭兵，可能已採建制形式，有類韓戰裏中國的志願軍。俄羅斯以現有軍力在戰場上對抗，不僅寡不敵眾，且屬疲師，不易賈其餘勇。俄羅斯總統普京局部動員後備役，集合30萬兵力，企圖扭轉局勢。而烏軍攻勢已再衰三竭，炸北溪管道、炸克里米亞大橋已有在戰場外壓迫俄羅斯的意圖。烏克蘭冬天還有幾個星期，屆時俄國後備軍隊便應可以裝備完畢，調動至戰場上陣，便是俄、烏（實際是北約）新一場大戰。俄若敗，普京將採更激烈手段來進行衞國戰爭。烏若敗，德、法等大有可能撤支持迫使美國接納和談，由此或許有止戰的機會。

研究所所長 陳文鴻