世界大局再不是歐美發達國家所壟斷，即使西方可操控國際媒體、國際輿論，在國際體系裏若有按國家投票的，美國為首的發達國家已沒有優勢。以聯合國人權理事會的決議來看，發展中國家正在壓倒發達國家。

日前，聯合國人權理事會的會議，大多數議案全票通過，有爭議的投票形成兩陣對壘。

有關國家的發展權和推動民主與公平的國際秩序的議案，投票的結果相同，贊成者為中國、印度、印尼、阿聯酋、阿根廷等29國，反對者是英國、美國、日本、歐盟國家等13國至14國（後者加上南韓），棄權5國，包括巴西、墨西哥等。發展中國家與發達國家分庭對抗，巴西、墨西哥是騎牆，全部投票國家為47國，發展中國家人多勢眾。

英美提出的有關新疆人權問題的議案，這議案是針對中國，帶有強烈政治目的和色彩，支持與反對的分界線便不是基本原則，而是支持中國與否。英美在投票前積極拉票，拉攏來的支持多於上述兩個議案，美國的西方陣營得到17票，但終以19票反對、17票贊成、11票棄權而否決，顯示出西方集合的力量還是不足。

支持議案的除慣常的十幾個國家，還加上4個小國索馬里、巴拉圭、洪都拉斯和馬紹爾群島，但作用有限，拉不動發展中的大國。不過，由於美國的壓力，棄權國增加了6個，包括印度、馬來西亞、利比亞、馬拉維、岡比亞和烏克蘭。印度和馬來西亞取向特殊，印度與中國有矛盾，馬來西亞本身政治不穩，但兩者不改投贊成，亦對中國有所交代，否則的話，議案有機會通過，給中國產生壓力。而烏克蘭之棄權頗出人意料，或許烏克蘭希望爭取中國的支持，或至少中國不助力俄羅斯。

支持中國投反對票的是理事會裏發展中國家的骨幹，主要是非洲、拉丁美洲和亞洲各國，值得注意的是，印尼與尼泊爾，中亞的哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦，理事會的兩個中東國家卡塔爾和阿聯酋，特別是後者，反映在美國逐步撤退於中東之時，中國正積極進入，關係良好。

在烏克蘭之戰中，發展中國家的大國都不支持美國、北約。在有關中國與西方的衝突中，也是它們支持中國。美國的政治能力，限於歐盟、日本等，都是美國以軍事、政治控制的國家。假若美國的軍政控制力量消減，美國陣營會進一步萎縮。