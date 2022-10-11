克里米亞大橋被炸兩天後，俄羅斯總統普京明確表示，這是烏克蘭情報機構所為，是國際恐怖主義所為。有了這樣的定性，相信俄羅斯將會展開嚴厲的報復行動。烏克蘭摧毀俄羅斯的民用設施，這已不是戰爭行為，炸克里米亞大橋的惡劣性質，超過炸北溪天然氣管道，會更激怒莫斯科，更何況俄羅斯早就警告過，烏克蘭膽敢襲擊克里米亞大橋，「審判日將非常迅速且猛烈地到來」。

大橋被炸後，俄羅斯防長紹伊古宣布任命有「末日將軍」之稱的陸軍大將蘇洛維金出任「特別軍事行動」部隊指揮官。蘇洛維金曾擔任俄軍第20集團軍司令、東部軍區司令，指揮過包圍殲滅盧甘斯克州的烏軍主力的戰役，這位大將的作戰風格以強硬和用兵不拘形式著稱。

與此同時，俄羅斯的忠實戰友白羅斯已經動員起來。白羅斯防長赫列寧日前表示，已有50萬訓練有素的新兵，必要時可在烏克蘭衝突蔓延時投入行動。消息指，白羅斯已在邊境部署7個營的戰鬥兵力，並整修了基建設施予俄軍進駐，將有兩萬名俄軍部署白羅斯。

與此同時，德國防長蘭布雷希特視察駐立陶宛德軍，她宣布德軍將擴編一個裝甲步兵旅，隨時開進立陶宛，她指北約必須採取更多措施保護自身。

與此同時，克里米亞居民開始恐慌搶購食物和燃料，民眾大排長龍，車龍超過3公里。

這種戰事升級、各方緊張、俄國必會大報復的局面，是否正如車臣共和國領袖卡德羅夫所呼籲的，要對烏克蘭採取核打擊行動呢？看來還沒到這個地步。俄外長拉夫羅夫表示，俄方堅持防止核戰爭的立場，堅持不允許爆發核戰爭的原則，必須防止擁核國家之間的任何武裝衝突。俄外長的這番表示，與俄烏開戰以來普京的說法有很大不同，顯示俄方的報復不會是「末日到來」，這是派了定心丸，也會招致美國西方的輕視，但絕不表示有一日俄被逼到死地不會使用核武。