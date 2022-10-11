世界首富馬斯克是一個特立獨行的人，一向以敢言著稱，他日前提議將台灣變成中國一個特別行政區，以避免台海出現武裝衝突。此提議和北京早就提出的「一國兩制」不謀而合，本來沒有甚麼新意，但出自一位在全球商界具有舉足輕重地位的美國人之口，自然備受關注，也難免引起台灣朝野嘩然。

正所謂，當局者迷，旁觀者清。馬斯克之所以有此提議，皆因他明白台獨根本是死路一條，也知道兩岸爆發戰爭勢必重創全球經濟，作為商人的他當然不想見到這種局面。按照他的說法，台海一旦爆發武裝衝突，特斯拉絕不會是唯一受影響的公司，蘋果公司將承受更慘重的損失，全球經濟也將損失30%，所以，和平解決台灣問題才是最好的選擇。中國駐美大使秦剛也對馬斯克點讚，感謝他對台灣海峽兩岸和平的呼籲。只有那些頭腦不正常的台獨分子才會氣急敗壞，不僅粗言辱罵馬斯克，還揚言「罷買特斯拉」。他們真是一堆井底之蛙，既無知又自大，馬斯克也許壓根兒就沒有將台灣那點小市場放在眼裏，特斯拉電動車主要基地和市場在大陸，台獨「罷買」又能嚇唬誰？

正是因為台灣有太多頭腦不正常的人，才會不斷鬧笑話。巴拉圭總統貝尼特斯日前公開要求台灣投資10億美元，讓巴拉圭人民「感受到真正的好處」，來幫助他抵禦將外交關係轉向中國大陸的巨大壓力。這分明是公然勒索，將台灣當成提款機，台灣當局可以拒絕嗎？不是不可以，但後果就是隨時失去這個南美的唯一邦交國。目前台灣只剩下14個邦交國，巴拉圭算是其中比較大的一個，如果不想再失去，就只好乖乖掏錢。

所以說，台灣當局正是如假包換的水魚，既要向美國購買軍火交保護費，又要應付邦交國貪得無厭的苛索，何時才是了局？最難堪的是，美國軍火根本無法保障安全，邦交國的苛索更無法確保他們不會變心，不管台灣當局花了多少錢，最後都只能是竹籃打水一場空。

說來說去還是馬斯克的提議最實際，既然台灣不能也不敢獨立成國，除了「一國兩制」還有甚麼出路？須知過了這個村沒這個店，現在台灣跟大陸坐下來好好談，還可以爭取比較寬鬆的條件，否則，再過幾年大陸整體實力進一步增強，到時就沒有台灣討價還價的空間了。