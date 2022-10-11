俄烏之戰因克里米亞大橋突然被炸而陷入升級危機，外界都在關注普京會否動用核武。須知克里米亞大橋是普京的「面子工程」，而且大橋是為烏克蘭南部作戰俄軍提供補給的重要交通樞紐。但正如本欄前述，普京絕不是黃營KOL所形容的希特拉，更不是他們口中不理性的癲佬，相反，普京每走一步都是經過深思熟慮。今次爆炸顯然是烏國所為，戲子總統自以為得計，其實正一步一步為普京累積動用戰術核武的正當理由。

本來，歐洲很快便步入寒冬，德、法等歐洲大國因為能源問題而引發的民怨愈演愈烈，對烏克蘭的援助後勁不繼，寒冬對俄烏兩國來說，都不是作戰的好時機。更重要的是，G20峰會將於下月15日至16日在印尼峇里舉行，白宮此前表示，拜登不排除在峰會與普京會面。只要能夠碰面，就有機會談判；只要有機會談判，戰事就有轉機。美國肯定不願見到這場代理人之戰演變成核戰，不同於傳統常規戰爭，核戰有太多不可控的因素，根本就是全球攬炒，肯定不符合美國利益。

烏克蘭則相反，最不願看見雙方談判，皆因很大機會成為棄子，戲子總統將會死得很慘。此所以，澤連斯基近日不斷煽風點火，言之鑿鑿普京隨時會動用核武，要求北約先發制人攻擊，急欲將全世界扯入戰火之中，克里米亞大橋「適時」被炸，目的就是將戰事擴大，逼美西方對俄國先行出手。

面對烏國踐踏紅線，到了恐怖主義的程度，普京只能強硬回應，尤其北約正在訓練烏克蘭飛行員操作F-16戰鬥機，預料冬天一過，明年春季便會投入戰場，俄烏戰況肯定更加慘烈。以戰止戰，雖戰可也，普京出師有名，就看能不能等到G20峰會出現轉圜餘地。