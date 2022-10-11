近日，一位俄羅斯富豪的遊艇停泊在香港，這則消息成為全城熱話，有市民更特地驅車到岸邊，遠眺這艘遊艇的雄姿。據說該船的造價高達40億港元，是名副其實的超級遊艇。

香港未必人人買得起價值數十億元的遊艇，但普通遊艇的銷量，卻是愈來愈多，此地也漸次出現船滿之患。早前，《東方日報》為特區政府獻新猷，主動提供遊艇停泊的規劃圖，此舉頗具先見之明，可惜港府的管治班子愛理不理，似乎是抱着「多一事不如少一事」的心態。

由2020年至今，新冠肺炎疫情輾轉來襲，香港特區嚴防死守，對外通關障礙重重，很多市民無法外遊，惟有轉而購買遊艇，在假日時，或是一家老少，或是呼朋喚友，一起飄洋出海，呼吸清新空氣。

在香港購買遊艇，豐儉由人，你可以花上億元買一件豪華的水上玩具，也可以只花數十萬元買二手貨。筆者間接認識一位朋友，近日他便以幾十萬元，買到一艘舊遊艇，閒時舉家駕船出海，倒也其樂融融。然而香港的船位不足，朋友不容易找到合法的遊艇停泊處，於是他和一眾的船主朋友便各顯神通，自己想辦法解決。不少船主沿着香港的海岸邊見縫插針，自行霸佔泊位。那些停泊位置都屬於非法的，政府部門執法不力，便一直聽之任之。事實上，面對當前的船滿之患，官員們也是一籌莫展，到頭來，只能睜一隻眼、閉一隻眼，官與民都在蒙混過關。

香港的車位長期不足，街上四處都是違例停泊的車輛，如今船位又不足，非法泊船者愈來愈多。本報苦心建言，特區政府總是不理不睬，如此一來，就只能任由香港特區，變成非法停泊者的天堂。