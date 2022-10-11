台灣被指收緊審批港人居留或移民申請的風波近日再成熱話，有曾任職國泰航空、醫管局的港人申請被拒，怒轟民進黨當局一刀切方式真不該，台灣方面則反指有人模糊焦點，造成外界誤解，一場黃人堆常見的狗咬狗骨正在台灣上演。

台灣內政部前年在《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》內增設條文，列明若申請者為現任和曾任大陸行政、軍事、黨務或其他公務機構，以及大陸在港澳投資的機構或新聞媒體的職員時，台灣當局將不予其許可居留。條文毫不複雜，任何人如要試試民進黨政客是否同你有親，會對你格外開恩，大可悉隨尊便，但切記踢到鐵板不要叫屈，讓人笑話。黃人百思不解的是，明明國泰與醫管局也曾出現若干「同路人」，例如在航機廣播中亂噏無謂，以「非常和平有秩序、氣氛平靜」形容機場集會黑暴的機師；又有醫護人員右眼蓋上紗布，聲援報稱被警方打爆眼，後來卻被揭發雙眼有神笑住去台灣的「爆眼女」，民進黨何以竟對這班昔日手足棄如敝屣？那便得回帶蔡英文政府是如何以口惠而實不至的政策糊弄欲移民台灣的港人了。

陸委會前年雖成立了「台港服務交流辦公室」，為港人提供移民諮詢服務，好一副倒履相迎的熱忱，但審批起來卻是「須嚴謹處理定居申請」。台灣朝野事實上對是否真要收容這批港人顯得有所保留，一來多隻香爐多隻鬼，社會資源被爭奪；二來愛搞抗爭之流決非善類，台灣人雖然政治狂熱，議會也常有肢體衝突，惟民風普遍還是淳樸的，人性亦未泯滅至火燒人，又或隨喜築起傘陣瘋狂毆打異見者的惡劣地步。倘對黃絲、黑暴移民申請來者不拒，隨時有被此等政治病毒反噬之可能，出於冇眼屎乾淨盲，打完齋對黃人落閘就梗㗎啦。