「香港世界桌球大師賽2022」圓滿結束，再次掀起全城桌球熱潮，「神奇小子」傅家俊在四強決勝局以一桿滿分147逆轉晉級決賽，震撼紅館。決賽夜有超過8,000名觀眾入場，成為歷來最多現場觀眾的桌球賽事。雖然傅家俊最終惜負世界第一的奧蘇里雲，但取得亞軍已意義重大，再次展示出世界級的實力和不屈的精神，亦為香港注入更多活力和正能量。

今屆大師賽是第5波疫情以來首場成功舉辦的國際盛事，有賴文化體育及旅遊局、香港桌球總會及不同的支持機構，為賽事的舉辦做了大量工作。來自世界各地的頂尖球手，包括奧蘇里雲、卓林普、希堅斯等雲集本港，奧蘇里雲在賽前更抽空到香港山野跑步，被跑友「野生捕獲」，他更盛讚香港是一個跑步的好地方，對香港的賽事和球迷亦有很高的評價，期望下次再來香港。可見香港作為盛事之都，仍極具吸引力，有很好的條件和優勢舉辦更多國際賽事。

筆者作為球迷有入場觀賽，處處感受到市民對桌球運動的支持，期望桌球大師賽可每年都舉辦，不用再等5年，讓市民有更多機會在香港欣賞到國際級比賽，為香港運動員歡呼吶喊。傅家俊賽後亦表示，希望賽事能讓外界看到桌球受歡迎，並保留體院「A級」精英項目資格。筆者認為，香港可以出產優秀球手，可以辦頂級比賽，不論是為了培養年輕的精英球員，抑或推動桌球運動在香港普及發展，港府都應加大對桌球運動的支持與投入。

國際盛事可吸引旅客來港，但入境檢疫「0+3」實施近兩星期，旅遊業界表示未能受惠，現時至年底正值旅遊淡季，零售業和餐飲業都有很大的壓力，筆者期望當局檢視出入境旅客的數字，推出更多配套措施，吸引旅客來港，振興經濟。