已故香港樂壇天王巨星羅文有首名曲《心裏有個謎》，歌詞開宗明義道出了人們心中迷惑的形象：「心裏心裏有個謎，難解、難計。」借用來形容港人對「12瞞徒」案的疑惑和眾多的疑問，便十分貼切了。

為甚麼12人要冒這麼大的風險乘「大飛」逃台？12人究竟觸犯了甚麼嚴重罪行非逃不可？12人的冒死逃亡究竟為了掩蓋甚麼不為人知的重大秘密？這些不都是羅文名曲說出人們心頭的眾多未解的謎嗎？好在天網恢恢，疏而不漏，逃台變自動「送中」，讓本來要被隱藏的黑色暴亂重要秘密曝光，讓老百姓都捏一把冷汗，頻呼好險和好彩！

被捕「12瞞徒」年齡由16至33歲，涉及的嚴重罪行有7個方面：（一）勾結外國勢力，顛覆特區政府；（二）串謀洗黑錢；（三）牽連三單重大軍火案，涉製造和藏有DNT烈性炸藥及汽油彈；（四）藏真槍、實彈、利刃等武器及傷人工具；（五）組織襲警及策劃殺警行動，其中4人屬「屠龍小隊」；（六）非法越境偷渡；（七）妨礙司法公正。近期兩宗黑暴案先後的庭審過程，初步揭露了為何「12瞞徒」要「着草」的真正原因及秘密，解開公眾的疑問。

其一，揭露了黑色暴亂的最大金主和主謀多人，且涉嫌串謀勾結外國勢力，出賣香港，破壞國家政權，是不折不扣的漢奸恐怖特務行為，罪行極為嚴重。李宇軒和陳梓華兩人已承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，與黎智英、美國前海軍情報員Mark Simon、劉祖廸及其他人串謀請求外國對中國和香港特區制裁。

其二，「12瞞徒」中3人涉及華仁書院外10公斤土製炸彈、沙頭角公路DNT烈性炸藥、金樂大廈汽油彈等案，已被律政司提升作反恐案級別轉高院審理。