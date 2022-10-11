世上沒有完美嘅偉人，之不過這並不礙其成為偉人，皆因佢哋必然有啲值得人民談論嘅歷史。喺抗美援朝戰爭中，中國犧牲烈士近20萬名，其中之一就係毛澤東嘅長子毛岸英。毛岸英犧牲後，毛澤東曾如此表露心迹：「我是主張派兵出國的，如果我不派我兒子去，先派別人兒子去前線打仗，還算甚麼領導人呢。」

呢，前特首林鄭月娥被美國制裁，佢接受電台訪問時指家人為她作很大犧牲，一談到屋企人就會「眼濕濕」。講真，兩者嘅「犧牲」，大家有何感受？作為位高權重、高薪厚酬嘅管治者，其實不應輕言「犧牲」，食得鹹魚抵得渴，有乜好怨？

至於一個人嘅政績，千秋功罪，歷史自有公論，不是自己生前講到自己幾咁巴閉、幾咁英明神武，就會天地為之動容！

呢嗱！德國前總理默克爾當咗德國基督教民主聯盟黨魁及德國總理十多年，佢離任時並冇往自己臉上貼金，當然更唔會廢噏甚麼「前人種樹，後人乘涼」。老朽重溫佢全篇講詞：「我並非生來就是總理或黨魁，我一直都希望能夠有尊嚴的為政府和黨派作出貢獻，並有一天能夠有尊嚴的離開。現在該是揭開新篇章的時刻了！今天，此時此刻，一種情感淹沒了我，那就是感恩之情，這是我巨大的榮幸，非常感謝大家！」默克爾約一分鐘嘅講話，贏來全場起立鼓掌近10分鐘！默克爾在位時，德國儼然係歐盟老大，如今落得任由美國擺布，援助烏克蘭得罪普京，連天然氣都冇埋，今個冬天都唔知點過！可見一國之興衰，好嘅領袖係幾咁重要！

沒有默克爾這種不輕言「犧牲」、只懂「感恩」嘅領導人，德國今年冬天必定特別冷！一個領袖要贏得人民嘅信任，首先切勿王婆賣瓜，自賣自誇！