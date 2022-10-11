俄烏戰爭陷入膠着，烏克蘭反攻看似氣勢如虹，更炸毀克里米亞大橋；然而，欲一舉收復盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松及扎波羅熱，仍是癡心妄想！尤其是俄羅斯早前發布動員令徵集的士兵正接受訓練，一旦正式投入戰場，屆時戰局將返回俄軍主導進攻的局面。烏克蘭表面風光的日子剩不了多少天，總統澤連斯基面對的困局，歐美亦心知肚明，奈何缺乏出兵的藉口！於是，美國故技重施，企圖迫使普京採取進一步行動！

相信大家仍記得，俄烏開戰前白宮小動作多多，唯恐天下不亂，一方面聯手歐美傳媒不停傳播「俄羅斯即將出兵」的消息，另一方面誘使澤氏加快向西方靠攏，不斷挑釁普京；若非莫斯科按捺不住，美國豈能順利完成其自編自導自演的「神預言」呢？如今，歐洲多國逐漸察覺自己早墮入老美的陷阱中，尤其北溪管道被炸後，美國的狼子野心更是昭然若揭，歐洲多國要求停戰和談的聲音愈來愈大。

老美見勢色不對，自然要出手扭轉！適逢俄羅斯以核武威脅，白宮於是故技重施，再次聯手歐美傳媒，先是渲染核武威脅，繼而祭出「斬首普京」腔調，目的非常簡單，就是想迫使普京使用核武！倘若普京再一次按捺不住，使用核武，恐怕正中美國下懷了！俄羅斯現時若使用核武，可謂有百害而無一利！首先，俄軍該轟炸何處？現時烏軍主力深入盧、頓、赫、扎4地，以核武轟炸烏軍，等同於本土使用核武，必招致4地人民反感。再說，烏軍的軍火來源於歐美，以核武轟炸烏克蘭任一城市，皆削減不了烏軍實力，反而助長烏軍死戰決心！更何況，俄羅斯好不容易才等到入冬，等到石油輸出國組織減產，等到歐洲因能源短缺而衰退，逼得德、法快將放棄澤氏；如今使用核武，只會令歐盟團結一致，甚至可能失去中國等「朋友」支持。

俄羅斯已完成吞併盧、頓、赫、扎4地的立法程序，接下來只剩「全面佔領4地」及「鞏固防守」兩步了。烏軍反攻之所以如此凌厲，只因精銳盡皆集結在4地之上，倘俄軍預備役完成集結並展開反攻，將形成決戰之勢！烏軍要是避其鋒芒，俄軍便可完成佔領，普京也擁有了足夠體面的「下台階」，肯定會全力利誘歐洲和談，烏克蘭則將重蹈克里米亞覆轍；烏軍要是迎戰，恐怕會成為開戰以來最慘烈的白刃戰，戰場變成「攪肉機」！說到人海戰術、正面交鋒、前仆後繼，俄羅斯敢認第二，誰敢認第一？

話說回來，美國真的會暗殺普京嗎？筆者不會說做不到，只是不可能！皆因無論成功與否，美國本土均很可能遭受俄軍核武還擊！就算一切順利，甚至成功瓦解俄羅斯，新的政權也只會倒向歐洲懷抱，或是親中；基於仇恨，親美的可能性極低！屆時美國若把注意力轉向中國，當漁翁的就是歐洲了！這局面，拜登樂見嗎？