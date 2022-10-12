功夫茶：免針紙欲廢不得　覆核王攔路受理

政府鐵腕打擊免針紙峰回路轉。事緣7名私家醫生因涉嫌濫發俗稱「免針紙」嘅醫學豁免證明書被捕。呢嗱！案件仲未開審，但政府叻唔切喺上月27日率先宣布，7名醫生合共發出二萬多張免針紙將不獲接納，並會於今日起失效！阿哥，政府至今冇交代廢除免針紙有乜法律依據喎！唔通又係「誰大誰惡誰正確」？

俗語有話：官大一級壓死人！有立法會議員就質疑醫衞局局長盧寵茂，指法例冇賦予其廢除醫學豁免證明書嘅權力，質問局長何以一句「合理懷疑」就可以喺未舉證之下，單方面宣布證明書失效呢？並詰問：法治係香港嘅基石，亦係一國兩制嘅重要一環。如今係邊個壞咗法治？並斥法律若然可以這般兒戲，何必經過繁複嘅立法程序？嗱！唔知係唔係呢位議員嘅「大哉問」又挑起久未露面、有「長洲覆核王」之稱嘅郭卓堅「重出江湖」，佢喺上星期五入稟高院，就政府不接納早前被捕嘅7名西醫發出約二萬張「免針紙」一事申請司法覆核，並進一步挑戰「安心出行」，要求推翻該些政策。

呢位「長洲覆核王」予人麻煩友嘅印象，係唔係都「覆核」一餐，有市民甚至覺得佢經常「無厘頭，屙奶油」；之不過，佢今次要求法庭作出濟助，頒發臨時禁制令暫時禁止該些免針紙失效直至案件開審，又錯唔晒喎。

高院原訟庭法官高浩文不但批准其司法覆核許可申請，經考慮後仲決定頒發臨時禁制令直至有裁決為止，故涉案免針紙至案件開審時仍然有效。法官又指案件須盡快開審，故排期至20日下周四以視像方式作遙距聆訊，因代表答辯人嘅資深大律師正身處蘇格蘭。

政府一味鐵腕谷人打針，可惜又冇反思是否合情合理合法！依家「長洲覆核王」攔路，高院受理；政府又臨急補鑊，指市民若確實係不適宜打防疫針，可諮詢其他醫生，若被確認不宜打針可獲發免針紙；又話該些人士可預約醫管局核下嘅普通科門診或直接到門診諮詢醫生，且獲豁免收費，故相關政策並無令該些人士構成不便。

阿哥！唔好模糊焦點啦！起初一副大石壓死蟹咁款，依家喬裝觀音菩薩，信你半成，雙目失明！功夫茶倒覺得政府喺程序上係錯錯錯！醫生自有其專業判斷，開免針紙有冇違規，應由醫委會評斷，一如醫死人判醫生有冇專業失德，是否要永久釘牌！呢，依家好明顯就係因為政府越俎代庖，做埋醫委會嗰份，先至引來法律爭議！如果「長洲覆核王」覆核成功又變「人民英雄」，政府就更加無地自容！講真，政府無所不用其極谷針又不能去民之患、解民之憂，點辯駁都談不上執政為民吖！