正論：樓市下行未見底　撤辣宜早不宜遲

時移則勢異，勢異則情變，情變則法不同。執政者必須懂得靈活變通，因時制宜，而不能墨守成規，一成不變，否則注定處處碰壁，撞板多過食飯。這些年，香港運交華蓋，先有黑暴蹂躪，復有疫情衝擊，社會至今仍未復常，經濟奄奄一息，樓市搖搖欲墜。愈來愈多有識之士要求港府撤銷樓市「辣招」，挽回市場信心，特首李家超即將發表任內首份《施政報告》，會聽到有關訴求嗎？

立法會地產及建造界議員龍漢標撰文表示，港府由2010年開始推出樓市辣招，能短期壓抑當時樓價，但綜觀過去12年，市民對住屋的需求屬剛性，本港面對土地供應不足、利率長期偏低等因素影響下，樓價仍輾轉向上。辣招推出後，二手物業市場成交量急降，買賣雙方不願付出額外稅款，令市場嚴重萎縮，打擊市民置業選擇。而發展商在收購舊樓作重建時，須繳付額外印花稅，拆樓時退款申請又往往需時數年，無疑增加發展商重建舊樓的成本，間接拖慢市區重建和房屋供應進度。他認為本港面對複雜多變環境，包括疫情反覆、人才外流、全球利率上揚等情況，當局應重新審視辣招是否已經過時。

顯而易見，撤辣已是社會有識之士的共識。行會召集人葉劉淑儀早前提出，港府可以考慮免除內地買樓人士的雙重印花稅，消息一出，業界一片叫好，奈何港府並無此意，財政司司長陳茂波強調無意撤辣托市，並認為現階段不具備住宅物業撤辣空間。然而，不具備撤辣空間真是實情嗎？本港樓市跌跌不休已是不爭的事實，中原城市領先指數由2021年8月的190.39，下調至2022年8月的177.1。由於移民盤湧現，不少業主劈價急讓，即使二手樓交投有所增加，但樓價下跌顯著，普遍錄得約一成跌幅。本港銀行跟隨美國加息，二手樓近期交投轉淡，更波及一手樓市場。高盛原預期今年至2024年香港住宅樓價累計下跌約20%，惟最新研究報告因應年初至今樓價已挫8%，加上加息壓力不斷，將有關預測調整為累計跌30%，其中今、明兩年各跌15%，之後在低位橫行，非常悲觀，難道還不足以讓執政者有所警惕？

事實上，本港樓價由曾蔭權時代至林鄭月娥時代一直飆升，反映辣招壓抑樓價的作用微乎其微，市場主要隨經濟環境調節。如今本港經濟面臨下行，第二季本地生產總值按年下跌1.4%，股市插水，通關又遙遙無期，加上加息壓力，移民潮絡繹不絕，根本沒有利好因素刺激樓市，港府還不撤辣，徒令經濟一沉不起，市道氣氛繼續低迷，簡直是食古不化，昧於形勢。

必須指出，樓市既是香港金融經濟的主要支柱，佔政府財政收入約四成，更是許多市民的畢生財產，窮盡精力才能勉強安居樂業，一旦樓市爆煲，港府財政固然無以為繼，金融系統也必遭受重創，無數小業主更將面臨絕境。當年「八萬五」的慘痛教訓仍歷歷在目，香港絕對無法承受多一次打擊，撤辣宜早不宜遲。