娛圈單打：小花爭妍鬥麗　戰場初見高低

TVB台慶劇《美麗戰場》正在熱播，劇情狗血老土亦無阻話題性，尤其兩位女主角陳瀅和蔣家旻的表現最是「可圈可點」。前者演清純學生妹，後者演反骨衰女包，一忠一奸對比鮮明，觀眾評價同樣趨於兩極。陳瀅的「瞪眼演技」慘遭內地網民狂踩，蔣家旻則被本地觀眾盛讚有突破。美麗戰場由幕前鬥到幕後，不知可否令收視更上一層樓？

陳瀅在香港觀眾心目中是性感甜姐兒，大家喜歡她的外表多於演技，對於其演出不會太苛責，但內地網民則不然，直呼「救命」，狠批她「集集瞪眼瞪到睡覺都做噩夢，好得人驚」，完全不留情面。反觀蔣家旻首演奸角即去到盡，觀眾看得咬牙切齒。不過，現在仍未進入戲肉，陳瀅演技能否獲得平反，還須拭目以待。

當然，蔣家旻的努力應該要被肯定。她2007年加入TVB，不經不覺入行已經十多年，一直演乖乖女角色，憑《愛．回家》馬子妮一角被觀眾記住，但亦局限了戲路，直到《反黑路人甲》略帶性感的水姐，終於令人眼前一亮。今次首次挑戰反派，可謂施展渾身解數，盡地一煲。她在過去的訪問講過，不求大紅大紫，但求長做長有，可見真的喜歡演戲，跟陳瀅「賺錢買花戴」的玩票性質截然不同，一分耕耘、一分收穫實屬合理。

說回陳瀅，其首次擔正女主角的《痞子殿下》其實表現不俗，劇中角色活潑刁鑽，同她有點相似。原以為《美麗戰場》可以再下一城，詎料較複雜的角色即難倒她。演技的確需要時間磨練，而TVB蜀中無大將亦是不爭的事實。