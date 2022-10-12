世界視線：老人政治當道　世代公義反撲

中國大陸、台灣、香港、日本及歐洲都面臨人口老化。德國就是可供參考的領頭羊，喚醒緊隨的社會要有政治醒覺。

五、六十年代德國創經濟奇迹也是生育高峰年代，之後生育率急劇下降。2021年9月大選投票，50歲以上投票人口是50歲以下的近兩倍。雖然長期以來德國及西歐國家，長者較年輕人多投右派政府，但上次德國大選還是中間偏左佔優勢而成立紅綠黃政府，這也說明年齡層不是決定性因素，主因是2021年氣候變遷的歐洲多處山火及德國水災中死了約200人及損失500億歐元，引起各年齡層關心，綠黨選票大增一倍！不過，民意轉向非常急劇，俄烏戰爭爆發，德國民眾也轉回關心如何克服能源危機及經濟衰退、爭取和平發展等傳統政治議題。

其實，1989年德國長者成立了「灰豹黨」，但一直不能成功超過5%的國會參政門檻，而於2008年解散。這說明兩個事實，第一是老人的切身利益關懷並沒有巨大政治凝聚力可成獨立黨派；第二是老人的政治關懷面也很闊，包括經濟、環保及民生福利，都被吸納在主流黨派之中。

西方的「自由民主政制」最大特色是爭取最多選民支持掌權，因此無法忽略社會大多數人的政治訴求，沒有一個政黨可忽略老年層的選民，而主流大黨關心的是如何尋找到最多群眾支持的政治定位。不過，激進的左、右翼都強調群眾的支持是用爭取而不是尋找得來的，這解釋了為何激進黨派往往用群眾示威及發動來凸顯自己爭取支持。

由於大量老年人選民影響政府決策，凸顯年輕人不滿政府偏向老年政治（Gerontocracy），年老選民可決定政策走向而忽略年輕一代的需求，諷刺地說：將來屬於年輕一代的，但其餘如今歸老人！

年輕一代就提出世代公義（Generational Justice），年輕一代往往被決策者犧牲，例如德國退休金3年內進入赤字，少數年輕人無法供養近一倍的退休人口，到將來年輕人退休，根本拿不到合理的退休金。甚至德國政府對抗新冠花費6,500億歐元醫療及社會開支，主要受益是老人，同期年輕人的教育及活動就受抑制。這個政治議題將來會釀成很多街頭及議會鬥爭，因為今天的鬥爭者要成為將來受益者，而不是受害者。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻