產評：強美元子彈亂飛　華抗貶須穩預期

美元高位整固不久，近日又再現強勢，美匯指數企穩113水平，非美貨幣又再「發軟蹄」，離岸人民幣更在二十大會議前貶破7.2兌每美元的心理關口，反映美元強勢難擋，中國不作非理性抗貶，而是首重確保人民幣貶值和跨境流動性運行有序下順勢為之。說到底，最有力穩定匯價的板斧不是央行干預，而是當局能交出一份讓人樂觀的經濟預期，有力穩信心。不過，目前中國這張「經濟復甦牌」正被「清零防疫牌」刻意攔住，相信待歐美經濟確認陷入衰退，才到中國使出這張王牌謀求翻盤的成熟時機。

美元強勢，主要出於市場預期美國通脹高企下，聯儲局將持續大幅加息。從近期美國公布的經濟數據可見，企業成本壓力大增，消費與投資均現疲態。如無意外，本周進入美股季績期，企業季績將說明當地經濟增長放緩。本來拜登政府以為有能力穩油價，抗通脹十拿九穩，誰知中東產油國以大幅減產澆以冷水。美國戰略石油儲備低企已是路人皆見，美國內部要增產油氣應急，也不可能一時三刻做到。

如是者，短期美國通脹無法大幅回落，意味聯儲局的緊縮貨幣政策退場無期，經濟衰退風險增加，加上美息續升，造就這股美元強勢。強美元子彈將繼續亂飛，人民幣貶值是順一眾非美貨幣之勢而行，惟相對一籃子貨幣，人民幣非一面倒貶值，累貶幅度亦小於其他主流外幣。一眾亞洲貨幣「水浸眼眉」，自然都希望人民幣撐住，否則其他亞幣只會貶得更急。

不過，這個強美元之局拐點正愈步愈近，關鍵在於美國經濟已出現滯脹的苗頭，意味緊縮貨幣政策不能再走多遠。近期歐洲大型金融企業傳出財務危機絕非偶然，今冬的能源危機將為不少歐洲企業債務敲響喪鐘，相關風險更將無可避免傳導至盟友美國。因此，這段時間美元雖強，但資金流入中國的趨勢未改，人民幣在國際交易結算上應用日廣，說明聰明錢都在為美元強勢隨時大反轉做兩手準備。事實上，身處這個經濟「鬥衰」的遊戲，賽果是取決於相對表現而言，能堅持不是「衰到貼地」，就能增加突圍機會。

中國並沒有非理性抗貶，而是採取一切可行的辦法確保人民幣貶值有序，除了嚴防內部炒匯之外，清零防疫下內地經濟對外匯和進口商品與服務等需求皆減少。而環顧全球主要經濟體，中國控制通脹的成績有目共睹。至於這個局面是當局刻意以「清零防疫牌」為其戰略，抑或僅屬巧合，就留待歷史公論。

如今中美經濟都在失血，但論內部體制、宏觀經濟與貨幣政策、市場監管與開放改革，這幾年中國所下的工夫，誠然為長遠吸引外資奠下穩健基礎，與歐美經濟千瘡百孔的頹勢形成對比。未來一年好大機會出現的場面乃歐美經濟爆煲，中國則適時宣布走出疫情，全面啟動經濟進入「復甦模式」，以爭取逆風翻盤，將全球資金一面倒流往美元的趨勢逆轉過來。

兩強經濟戰其中一個里程碑，雖不近亦不太遠矣。此前看官得設法保留實力，耐心等候破局出現，再看風使舵！