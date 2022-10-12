俄羅斯反擊烏克蘭，不再克制，轟炸基輔及烏克蘭餘下主要城市的電力通訊、交通系統，只差沒炸總統府。這次相信還只是警告，仍有更厲害的下着。很簡單，從開戰以來，俄羅斯便沒有封鎖烏克蘭與北約的運輸通道，北約援烏的武器、軍用物資可源源不絕的供應，俄羅斯打的還是高度克制的特別軍事行動。今次改變，是烏克蘭和北約等炸北溪管道和克里米亞大橋引發出來。北約若仍堅持支援烏克蘭作戰，下一步便是俄羅斯炸烏克蘭現有與西方的運輸通道。北約加強在烏的防空能力，只可減低打擊的效果，實際上是無可防禦。通道一毀，烏克蘭餘下領土便成孤城，在烏東地區的軍事行動也無以為繼。由此會產生戰局的大轉變，這幾天且看俄羅斯的空襲怎樣進行。

俄羅斯大炸之後，美國、歐盟強烈反對，加強軍援，但若運輸通道截斷，軍援便成空話。於是美國歐盟會否借北約之名進行直接出兵來維持軍援，維持烏克蘭戰場上的戰事呢？

俄羅斯警告它還有核武，即使保證盡量不動用，會否動用便取決於北約的舉動，北約軍隊已以僱傭軍名義進入戰場。戰事擴大後，北約是否會調動更多的軍兵援烏，俄羅斯又會怎樣對之攻擊呢？戰事不僅從地域上擴大，且會直接把北約與俄軍公開對壘。白羅斯亦不會坐視不理，該國已宣稱有50萬新兵可枕戈待發。俄羅斯的30萬後備役新軍亦正陸續投入，俄羅斯是準備大戰，美國、歐盟是否有同樣的準備呢？

炸北溪管道、炸克里米亞大橋，美國應有預謀，也應估算俄羅斯的反應。於是，美國是故意挑釁俄羅斯，以激起大戰？抑或是借大戰風險，動員歐盟更大的參戰呢？美國不可能不知這兩件事，讓烏克蘭自把自為。因此，這會是提前決戰，希望在冬天來臨歐洲受困之前要解決烏克蘭戰爭嗎？美國是深謀遠慮，抑或是作出戰略失誤的計算呢？

無論如何，烏克蘭戰爭的形勢惡化，歐洲政府與民眾能否有足夠的政治能力抑制大戰的爆發？不然，大戰之下，歐洲與俄羅斯同毀，美國漁人得利。中國會否通過聯合國發動干預，促使和談呢？且大戰會進一步惡化全球已陷衰退陰影的經濟。是歐洲大戰會救了美國的大衰退，抑或是歐洲大戰造成比30年代大衰退更惡劣的危機，戰爭亦未能克服，反更為失控？