最近，台灣當局似乎感到台海形勢有些變化，不再那麼緊張了，解放軍實戰軍演已經超過60天，那「三道板斧」不過爾爾。美國和西方盟友、日本等，對台灣支持的力度正在加大，美國售台武器據稱能「更加精準」地加強台軍戰力。

「俄烏之戰」也「形勢大好」，烏克蘭舉行了「大反攻」，美國支持了大殺傷力武器，一下子扭轉了戰局，烏軍氣勢如虹，俄軍丟盔棄甲，狼狽而逃。這個局面又大大增強了台軍能打敗解放軍的信心，於是，蔡英文日前發表演說：「面對中國大陸軍事壓力，雖然台灣獲得美國及其他夥伴國家的支持，但台灣不會僅依賴其他國家防衞台灣，會努力調整防禦戰略，以因應不斷變化的威脅。」蔡英文聲稱，為達成這個目標，台灣大幅提升國防預算，包括強化不對稱作戰能力、武器升級和「國艦國造」，進行「全民防衞動員」，加強整合後備軍人訓練及全民防衞等等。

台灣的「國安局長」陳明通則叫囂，台灣做足準備，要讓大陸清楚若對台動武，不可能贏，且會承受經濟代價、外交孤立，「中華民族偉大復興」將被中斷。

蔡英文的演說、陳明通的叫囂說明，經歷了一段驚恐萬狀和沮喪後，台灣當局又膨脹起來。然而，膨脹之中是心虛的，是做給美國人看的。蔡英文聲稱「不會僅依賴其他國家來防衞台灣」，是口不對心，是要讓美國放心，他們不會「賴上美國」，讓美國出兵「防衞台灣」，不會讓美國難堪、難做。

然而，在很長一段時間，蔡英文當局是死乞白賴地哀求美國「出兵衞台」的，希望美國和大陸兵戎相見。然而，山姆大叔就是不鬆口，就是一個勁兒的要掏空台灣的銀子向美買武器「加強自我防衞」，別給他的「模糊戰略」添煩添亂。這不，蔡英文不敢再「難為」老美，乖乖聽話，要「自我防衞」也。那個陳明通更是口出狂言，說甚麼大陸「對台動武，不可能贏」。