受到美西方制裁的俄羅斯富商莫爾達紹夫的一艘超級遊艇，日前駛到香港停泊，本來不值得大驚小怪，香港是自由港，一向對世界敞開大門，這是很正常的事。沒想到美國連這點小事也不放過，其國務院發言人聲稱，香港可能成為被制裁俄羅斯富商的避風港，商業前景可能會因特區政府不採取行動，而進一步蒙上陰影，又指香港作為金融中心的聲譽，取決於對國際法律和標準的遵守情況云云。

美國官員說了一堆廢話，無非就是想恐嚇香港，無非就是不滿香港沒有跟隨美西方制裁俄羅斯。其實正如港府指出，香港只會執行聯合國安理會施加的制裁，個別國家向某些地方施加單方面制裁，特區政府並沒有權力，亦不會實施其他司法管轄區施加的單方面制裁。

這番解釋合情合理，美國熱衷於長臂管轄，將國內法律凌駕於國際法律，動不動就揮舞制裁大棒，今天制裁這個，明天制裁那個，難道全世界都必須跟隨？老美口中的所謂國際法律和標準，實際上就是他們自訂的法律和標準，香港既沒有責任也沒有義務遵守。更何況，港府部分官員也身受長臂管轄之苦，至今還遭受美國制裁，有何理由助紂為虐？

直至現在，香港和內地還有不少人質疑中俄關係，認為中國應該跟美西方站在一起，參與制裁俄羅斯。不問可知，這些人大多是西方同路人，他們不僅希望俄羅斯被肢解，而且希望中國崩潰。即使有些人未必是西方同路人，也必定是被西方洗腦。他們鸚鵡學舌，站在道德高地譴責俄羅斯侵略烏克蘭，卻刻意不提美國侵略阿富汗、伊拉克、利比亞、敍利亞等等，將西方的雙重標準學到十足。

頭腦稍為正常的人都知道，中俄兩國唇齒相依，一旦俄羅斯被搞垮，中國必將成為美西方下一個攻擊目標，處境勢必比俄羅斯更孤獨、更險惡。俄羅斯起碼還有白羅斯、敍利亞、伊朗等國助力，中國又有哪個盟友支持？那些質疑中俄關係的人若連唇亡齒寒的道理也不懂，只能說明他們腦袋確實有問題。

常說患難見真情，既然中俄是新時代全面戰略協作夥伴關係，而且上不封頂，當一方有難時，另一方就沒有理由袖手旁觀。美國不斷恐嚇中方，就是害怕中俄聯手，既然如此，中俄就更應好好合作，即使做不到雪中送炭，也不能落井下石。