警方早前拘捕7名涉嫌濫發「免針紙」的私家醫生，醫衞局宣布由今日起不再認可該批兩萬多張免針紙，有關決定遭「長洲覆核王」郭卓堅提出司法覆核挑戰。高等法院法官高浩文因應申請頒布臨時禁制令，暫時禁止政府廢除這批免針紙，直至司法覆核有決定為止，醫衞局先輸一仗。

郭卓堅是麻煩人自不待言，惟今次事件卻不能一面倒批評他玩弄法律程序，皆因醫衞局是否有權廢除免針紙的做法實在令人質疑。正如立法會議員江玉歡指出，根據「599L章」，有對免針紙作出定義，包括要符合相關格式、要諮詢過醫生意見及臨床評估等，但有關條例沒有清晰說明醫衞局有權不承認免針紙。她續稱，香港奉行「假定無罪」原則，不能以一句「合理懷疑」就推斷兩萬多張免針紙都是不合格，可謂一語中的。特別是7名醫生尚未經過審訊，更未能證明簽發免針紙前未有經過臨床評估，忽然一刀切全部廢除，難免招來法律爭議。

香港實在是一個很奇怪的地方，「一國兩制」之下理應有一定的自主權，惟港府堅決拒絕推行「0+0」入境安排，據講就是要顧及內地感受，甚至有傳阿爺不贊成；到了逼針，內地沒有規定人民必須打齊三針、四針，更無規定要掃描「安心出行」，「健康碼」不過為了規限居民做核酸。偏偏港府在這方面不跟從內地做法，又不敢立法強制市民打針，卻用種種限制自由活動的手段來逼針。

所謂身體髮膚受諸父母，連父母都不向子女逼針，政府不僅充當父母角色，更以不打針可以成為解僱理由來懲罰公務員，而非因應僱員工作表現，免針紙應運而生又何足為奇？在疫情早已放緩下，政府為何不能讓市民為自己的身體做決定？還不打針市民以正常生活？