如果你跟黑旋風李逵結下樑子，他提着兩把像芭蕉扇般大的板斧，來跟你較量。面對強敵，這一仗你即便要打，最好也該讓雙方保持君子風度，作為弱者的一方，更千萬別用上甚麼旁門左道，否則把李鐵牛惹得狂怒，吃大虧的只會是你自己。烏克蘭總統澤連斯基，過去恐怕是從沒有與人對陣的經驗，故此踏上「擂台」，既不懂攻守方略，也不通人情世故，烏國人民將自己的安危交到他手上，我只能默默祝禱：「願主保佑！」

日前，一條位於克里米亞的大橋被炸毀，導致平民傷亡，事後烏克蘭政府非但沒有否認策動恐怖襲擊，還表現出一副洋洋得意的樣子，說同類的「意外」只是開始而已。這情形就好像你跟李逵打了幾個回合之後，乘人不備，從口袋中抓出一把沙子，朝對方的眼睛撒去。李鐵牛本已惱怒，你還不知好歹，說有許多陰招，尚待逐一使出來，閣下此舉，無異於在引火自焚！

黑旋風的脾氣本已不好，你要是聰明的，跟他對打，也應該一味強調規矩、道義，將英雄好漢應有的範兒掛在口邊，使對方盡量保持分寸，在關鍵時，希望能手下留情。如今卻是烏克蘭率先出手，向俄方發動恐襲，這先例一開，往後俄軍就可肆無忌憚，進一步狂轟猛炸，就算攻擊的是平民目標，烏方也無話可說。

自從大橋被炸之後，這幾天俄羅斯的報復行動從未停止，直至本文執筆時，最少已造成14名烏克蘭平民死亡。若然澤連斯基當真策劃了這次恐襲行動，那麼他所扮演的角色，就如同《水滸傳》中的洪太尉，因為愚蠢加鹵莽，釋放出108個天罡地煞星，其中單是一個李逵，若然不受約束的話，已經足夠把你舉家弄得雞犬不寧！