正受歐美制裁的俄羅斯富商莫爾達紹夫，旗下值39億港元的超級遊艇「Nord」，近日停泊在香港水域，引來美國國務院發言人置喙，批評這可能會鼓勵被制裁的人將香港當作避風港，令外界進一步質疑香港商業環境的透明度，損害金融中心聲譽。俄艇停泊香港的確有損聲譽，但那卻是老美肆意制裁失靈，面子嚴重受損，被人笑到面黃的聲譽。

正如美國經常派出艦艇穿越南海、台海，並以航行自由來說事，請問航行自由是否美西方個別國家獨有？上述俄艇既懸掛了俄羅斯國旗，那是一面主權國家的旗幟，理應不受來自其他國家的干擾，即使這些國家自居世界警察亦沒權仗勢凌人。

何況港府已就事件表示一直全面實施及執行聯合國安全理事會施加的制裁，個別國家可能基於其自身考慮，向某些地方施加單方面制裁，特區政府並沒有權力，亦不會實施其他司法管轄區施加的單方面制裁。山姆大叔大可反問自己，指指點點的背後所持理據是否充分，譬如說上述俄艇及其持有人，有否參與攻打或有份制訂針對烏克蘭的特別軍事行動？倘肆無忌憚的任意制裁，會否令外界進一步質疑老美的透明度，損害其作為世界警察的聲譽？

麻省理工學院榮休教授杭士基在《流氓國家》一書中指出，「美國認為自己可以不受規章約束，自冷戰結束後更是如此，而且由於它的超級強大，甚至連破壞規範的藉口都不太需要」，美國應以行動來令相關批語站不住腳，而非源源不絕送上實證去增強杭士基的權威性。

美國既然認為可以不理中方反對，讓眾議院議長佩洛西竄訪台灣，在中美關係上肆意挑釁玩火也沒有甚麼不對，一艘安安靜靜停靠在香港水域的遊艇，吹皺一池春水，又干卿何事呢？