國家領導人7月1日講話，特別提到青年興則香港興。關愛青年發展，是當前香港一個重要課題。如何從頂層設計，做好青年發展政策，這涉及多個範疇，包括「四業」學業、事業、創業及置業，還有關注青年人身心健康及國民身份認同等。新一屆政府成立民政及青年局，定位非常清晰，就是要把過去零碎的青年政策，從更高的視角去統籌，訂立績效指標。

近日有調查指出，香港人整體開心指數略為回升，有6.59分。按年齡劃分，但12至18歲青年開心指數卻最低，只有5.93分，最高則是55歲或以上，有7.16分。分析是指12至18歲這年齡群，因面對疫情與他人減少接觸，學習與專注力都受到影響，或居住在劏房等，都令他們開心指數較低。

要讓青年人快樂，就是要讓他們身心健康及有向上流動機會。在學業上，增加資助學士學位方面，應多重視應用學科的學位，讓他們畢業時已有一技所長。在創業或事業上，當局應針對初創提供工作空間上的支援，並為他們開拓往內地發展的機會。優化青年委員自薦計劃，在諮詢架構內吸納更多青年聲音；此外，筆者留意到，讓青年人加入制服團體，都是一個不錯的經歷，學習一些基本技能之餘，也可讓他們在社區參與義務工作。

而筆者另一關心的問題，就是青年人的居住環境。大家經常說青年置業，現在樓價高企，筆者認為加快興建公屋、過渡性房屋及資助出售房屋，都是出路。而青年宿舍計劃自2011年實施以來，7個項目只有一個項目落成，機制上有缺陷，說好了的3,400個單位，只有80個單位入伙，當局有必要加快檢討政策定位，最佳方法是由當局負責提供土地，一併負責設計與建造，再交由社福機構營運。