香港「反送中」運動號稱百萬人上街的人數無可置疑是誇大，但連續幾十萬人上街，並一次比一次多則是事實，「612」之後更發展為要推倒親共政權的港版「顏色革命」。對此，上屆特區政府沒有總結教訓和管治失敗的原因。誠然，一個一上台便推行綏靖主義，與反中亂港勢力勾勾搭搭的管治集團，又怎會有正確的總結呢？因此，當時無論特首、政務司司長和律政司司長都死口是「社會運動」、「社會事件」，拒絕定性為黑色暴亂，林鄭政府拒納中央政府止暴制亂的方針和要求，總是扭扭擰擰。直至人大常委會為香港制訂《港區國安法》，香港才逐步轉危為安。

對於香港這段驚心動魄的世紀暴亂，迄今為止只有公務員學院院長郭蔭庶的反省最深刻。他說：「我們接受的教育在英治時代，是刻意隱沒一些近代史。另外因為近年中國崛起，地緣政治上，外國勢力有需要因應自身國家利益考慮，如何遏制中國發展。所以宣傳、文化做了很多工夫，我可以說污染了很多香港人的思想、心態。」英治洗腦，可是「港人治港」了卻不反洗腦。

港英年代，筆者小三至初中在旺角勞校完成，那時教科書也沒有完整的中國近代史教學課程內容，課餘借閱《金陵春夢》之《十年內戰》、《八年抗戰》才略知近代國家的一二。正如郭院長所云教育「刻意隱沒一些近代史」，但問題卻在香港回歸祖國廿五年也不推行中國近代史教育，不讓學生和青年認識及了解中國近代史和新中國是怎樣來的，建國以來有甚麼成就？因此，又怎能怪責學生和青年不愛國呢？為加強大力輔助和匡正歷史教育及認識國家來源，特區政府必須設立永久的香港抗戰歷史紀念館和新中國誕生的歷史及成就博覽館。