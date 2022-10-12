香港治安大崩壞！通街南亞幫，又劫珠寶行！今趟仲要日光日白，喺尖沙咀鬧市，手法仲愈來愈老練。據本報稱，兩名衣履光鮮嘅南亞漢，假扮豪客施然進入一珠寶名店，訛稱欲購買放於櫥窗價值約2,000萬元嘅翡翠頸鏈！

當職員從櫥窗取下該翡翠頸鏈畀佢觀賞時，豪客即變臉，其中一人亮出利刀指嚇行劫，二人擸走該條昂貴嘅翡翠頸鏈奪門而逃，並乘坐同黨駕駛接應嘅私家車逃去，整個犯案過程僅約5分鐘！認真「快狠準」！精彩過港產警匪片！事後，當然「天眼」拍下3名南亞漢犯案及逃走過程，而警方亦喺油麻地尋獲賊車、檢獲利刀等證物。至於被劫翡翠頸鏈及3名南亞匪，何時何日破案那就天曉得！

大家都睇到，南亞幫呢個治安毒瘤愈來愈令人憂慮，尤其中環槍擊案，事發至今4個月，涉案嘅槍枝仍未尋回。有道是人老精，鬼老靈！南亞匪幫打劫手法愈來愈靠智取，不費吹灰之力，大鐵錘都不必出動，就眾目睽睽之下擸走2,000萬元名貴頸鏈！

老朽深感佢哋愈來愈識食，呢，8月25日有南亞漢持刀行劫元朗珠寶金行，掠去最少3盤金飾，亦不過價值約100萬元！今趟一條翡翠頸鏈就值約2,000萬元！你睇，南亞匪大雞已經唔想食細米，而且行劫手法靈活多變，活脫脫係一種「進化」！有防盜系統公司建議，可考慮聘請保安員喺門口，增加震懾力。老朽則認為萬萬不可，皆因南亞匪幫已「進化」至唔係人咁品，佢哋膽正命平，為咗食「大茶飯」冇嘢唔敢做，多兩個保安守門口，盞增加保安員性命安危！再講吖！要震懾南亞匪幫，應該係守我城嘅帶勇之人！政府咪一味掛住唱好「0+3」有幾正！武官治港，唔該加強執法力度，少啲去抄牌多啲巡查珠寶店林立嘅鬧市好過啦！