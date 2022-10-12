二十大（中國共產黨第二十次全國代表大會）將在本月16日在北京召開。回顧5年前十九大開幕時，國家領導人定下了「兩個一百年」的奮鬥目標，一個是要全面建成小康社會，這個目標已經達成，而第二個就是開啟全面建設社會主義現代化強國的新征程，這個目標也已經在按部就班地進行中。由此可見，全國代表大會是個關鍵績效指標（KPI）達成率非常高的會議，說過的政策就真的會落實，所以很值得關注。另外，相信二十大對中國和世界的局勢和香港的命運也會有不少着墨之處，相信也會引起港人普遍的注意。

要點一，國家的發展方向。既然已進入了全面建設社會主義現代化強國的階段，筆者相信國家在未來的5年裏，會繼成功建成小康社會後，全面促進新型城鎮化和提升民眾的收入水平。另外，隨着國際局勢日趨緊張，國家也必定會推動國內市場，除了一般消費品之外，也會包括健康醫護、養老、教育培訓等具發展潛力的市場。再者，相信國家也會在保護生態環境、節能減排等方面作出更大的努力，畢竟到2030年國家的碳排放要封頂這個目標，已經離大家愈來愈近了。港商和年輕港人可以關注這些發展方向，並調整自己的發展計劃，以求能順應國家的發展趨勢，讓自身的發展獲得最大的益處。

要點二，中國在新的國際局勢裏該如何自處。我們現在身處的是個百年未見的大變局。俄烏戰爭不但嚴重威脅着冷戰後的世界秩序，也對全球經濟和政治格局造成很大的衝擊。最近剛舉行的聯合國人權理事會，就由美國牽頭提交的一項涉及新疆人權問題的草案進行動議辯論，結果反對的人權理事會成員，還比支持的要多出兩票，草案最終被否決，是人權理事會16年來第二次有動議被否決。另外，8月尾聯合國進行了一項不具約束力的譴責俄羅斯決議，結果支持議案的國家也只有百分之三十。

種種迹象顯示，國際格局出現了驚人的轉變，美國在國際關係上的主導能力明顯下降，世界已從以往美國擁有壓倒性政治和軍事力量，而世界相對安定繁榮的年代，進入了中美競爭、動盪不安、經濟前景欠佳的時代。香港已回歸祖國，自身的命運和國家的運勢息息相關。香港是個外向型經濟，在全新的國際格局裏很難「獨善其身」，中央對國際局勢的理解和未來路向，會對香港未來的路該怎麼走和往哪裏走，造成很大的影響。因此，這也成了港人應當關注二十大的另一個原因。

要點三，對疫情的處理。新冠疫情成為了對內地經濟的重大衝擊，連同嚴謹的抗疫措施和全球疲弱的經濟，使內地經濟陷入多年未有的困境，要達成年初制訂GDP百分之5.5的增長目標，似乎相當困難。疫情防控工作會如何調整，對香港能否全面通關起着支配性的作用，當然也是港人關心的事項。