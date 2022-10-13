產評：中港經濟同病憐　聯通效益待體現

身處中美博弈的百年變局，要判斷大局形勢，大前提離不開對國際地緣政治的掌握。就如當前，中國的防疫政策與國際脫軌，即使經濟景氣響警，也在所不惜，背後少不了博弈戰略的全盤考量。至於香港，本來其最大賣點是與中國市場互聯互通，可在中國繼續「清零」防疫之下，兩地通關尚無期，聯通的效益無法有效體現，更與國際市場脫軌，香港變相被綁手綁腳之餘，更要眼白白看着區內競爭對手不斷過頭而無法還擊，實在是有苦難言。是福是禍，只有聽天由命！

香港早前宣布將防疫政策放寬至「0+3」，市場滿以為「0+0」在望，誰知至今音信全無，究其原因，大概就是內地官媒連日發力撐「動態清零」政策。事實上，自新冠疫情爆發以來，為求兩地早日通關，香港防疫政策基本上不甩內地，在內地堅持防疫「不躺平」之下，如今香港亦自然不具實施「0+0」的條件。港府交不出「退疫」路線圖，企業無法落實投資計劃，在商言商，內外資金失望撤港往其他商業景氣更具可測性的地區發展，港人選擇出走自主人生，「鳥獸散」的景象殘酷，也是無可奈何。

歸根究柢，香港對國際資金而言並不是沒有吸引力，也不缺競爭條件，問題是與國際脫軌的嚴格防疫之下，出入境限制令香港無法充分體現自身優勢，也大大限制了發展，嚴重損害其國際地位，這是香港以兩地互聯互通為先，配合國策行事所需要付出的代價。依內地官媒的口風推斷，年底前內地繼續奉行「清零」防疫政策，兩地通關無望，香港經濟繼續處於「捱打」狀態。有心理準備，一批等完再等、老本耗盡的企業，最終或過不了迎面而來的年關，加上「0+3」這單向安排，變相鼓勵港人到境外消費，搬石砸腳打擊本地零售消費，未來一、兩季香港經濟與商業景氣低處未算低，蕭條之風最終會拖冧樓市！

這局面大概說明一張刀難兩頭利。反全球化下，各地生存都被迫靠邊站。香港盡享中國市場機遇，但當中國在跟美國博弈，經濟遇上重大困難，香港也只有與內地「同病相憐」。地緣政治風險前所未有，已成為香港營商條件的一大負擔。本來，若內地經濟正常化，「中國機遇」足以抵銷風險；問題是如今內地經濟處極不尋常的收縮狀態，縱使ETF通、理財通等各項金融市場聯通機制俱備，獨欠「通關」的東風，也就只有繼續被動地呆着等運到。

香港「祖蔭」更強，惜如今被防疫政策綁手綁腳。競爭對手新加坡乘機發圍，搶人搶錢搶客，財源滾滾來，一時間事事都將香港比下去。港官除了叫大家別妄自菲薄，要做好自己外，在解決當前困局基本上無甚作為。香港何時才能「被鬆綁」，往後能追回多少失地尚無從判斷。但政府財赤爆燈、經濟繼續「陰乾」，壓力空前，對前景的信心又從何談起？

兩地聯通鏡中花，國際金融水中月。這場非一般的經濟危機，香港人「啞子捱打」，只有繼續每日對鏡打氣，望天打卦！