功夫茶：建造業成本高企　引外勞唔好再拖

疫慌下，經濟凋敝，百業蕭條；之不過，唯獨建造業迎來加薪喜訊，據建造業總工會尋日公布，經歷凍薪3年後，行內16個工種平均加薪達5.4%，由下月1日起生效。工會表示，經諮詢工會會員意見及與多間建造業商會、業界其他持份者商討後得出方案，當中泥水工人嘅建議加幅最高，由日薪1,600蚊，加至1,800蚊，加幅達12.5%。

呢，其餘工種如天花間隔加12%；搭棚、喉管、油漆、金屬工等加薪介乎5.1%至7.7%；加幅最小嘅係模板，只得3%。至於凍薪嘅工種「混凝土」和「紮鐵」，仍係日薪最高嘅工種，有2,600蚊；其次係加75蚊嘅模板工，日薪2,575蚊；今年新增嘅「鋁質工」，日薪1,500蚊。整體而言，喺咁惡劣嘅環境，許多基層開工不足；而建造業得益於本港大型基建及工程等陸續上馬，未來一段長時間都唔憂冇工開，可喜可賀！

另一方面，有商會亦指出呢行嘅唔少隱憂，尤其人口老化令建築人手持續緊絀，譬如話全港近四成建築地盤工人已步入50之齡，相對入行新血唔多；呢個可以理解，畢竟學歷較高嘅都對白領趨之若鶩，更何況建造業，任何工種都要一定體力，體力勞動並非時下青年所熱衷，年輕人情願搵少啲都唔會諗住去做泥水工人，除非佢哋真係相信「勞動最光榮」，甚至「勞動創造世界」咁有大志及胸襟啦！

各位，香港未來大把基建及房屋要追落後，好似十年醫院發展計劃、發展北部都會區，而古洞北及粉嶺北新發展區為北部都會區中，首個進入施工階段嘅新發展區項目，首批居民料最快可於2026年入住。何況仲有其他公屋工程、「明日大嶼」等，一時三刻試問如何去搵咁多本地工人？霎時又如何去培訓新人？唔通又係樹上生咩？

嗱！建造業總工會喺今年8至9月訪問咗1,470名會員，當中78.9%唔贊成建造業輸入外勞，認為剝削本地工人就業機會。呢個可以理解，一如本地醫護長期不足，本港醫界又唔肯打破保護主義，引入更多海外醫生紓困，無非驚「分薄利益」；依家建造業會員又係驚外勞搶飯碗，道理同本地醫生如出一轍。

之不過，香港屋漏兼逢連夜雨，人口老化，新血不足，仲要撞上移民潮，技術工人睇怕同醫護、教師、專業人士都流失唔少；要應付未來咁多基建，尤其要追進度起公屋，又點可以唔輸入外勞？要解決建築業人手荒，港府更應因時制宜，靈活變通，真係要肉緊啲去「搶人才」。呢嗱！內地喺重大科技設施、大型基建、水利工程等無不取得豐碩成果和領先地位。喂！香港近水樓台，仲唔快啲輸入外勞以濟燃眉之急？一味拖只會增加建造成本，再猶豫盞蘇州過後冇艇搭！