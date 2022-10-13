世界視線：西方從西封鎖　俄打通南北道

俄羅斯是以一國之力來對抗美國為首的西方集團，顯示出俄羅斯的強悍堅毅。但在烏克蘭戰場之外，俄羅斯也爭取支持，對抗西方的壓迫。

最近，美國等力壓石油天然氣國際價格，可結果是沙特阿拉伯為首的OPEC連同其他產油國，以OPEC+的名義不應美國之請增產，反而公告減產，美國氣得要與沙特阿拉伯重新調整關係，亦無作用。俄羅斯則公開呼籲與海灣國的阿聯酋在能源市場上合作，進一步威逼美國和西方在國際能源市場上的勢力。單從利益考慮，俄羅斯通過OPEC+便形成經濟上反美的近似聯盟。

在烏克蘭戰爭之前，俄羅斯是全力推動中國的絲綢之路，努力打通歐亞通道，一是開拓北冰洋的新海航道，連接東亞、北歐和北美洲東岸。二是提升泛西伯利亞鐵路的運載力量，進行擴建增建。三是建設從俄羅斯連接伊朗、印度的國際南北運輸走廊，進入印度洋。在烏克蘭戰爭之前，去年6月已經試行芬蘭至印度西岸的海陸運輸，重點是與伊朗、印度合作。戰爭開啟之後，俄羅斯連接歐亞大運輸通道受阻於西歐。

歐盟制裁雖不及鐵路貨運，可是保險等服務的抽離使中歐班列難以恢復。波蘭堅持通道暢順也難支撐中歐班列的正常運作，且若烏克蘭戰爭延長、歐盟與北約對俄制裁增加的話，陸路通歐便難維持。因而俄羅斯更着力加快國際南北運輸走廊的建設，現時已成三路，西是經阿塞拜疆、伊朗；中路橫渡裏海，土庫曼的裏海港口今年8月加盟；東路則是路經土庫曼、伊朗到印度，重心是伊朗在波斯灣的港口。

這三路都以伊朗為必經之地，因此一方面伊朗追求發展為區域的交通樞紐，另一方面，俄羅斯計劃在伊朗進行大投資，以協助連接各路的鐵路接駁和海陸港口設施，例如伊朗裏海港口Anzali和Anzali──Rasht鐵路線，將於2023年完工。相應地，印度亦增加投資，例如連接伊朗波斯灣港口恰赫巴哈爾的鐵路已動工建設。只要打通南北走廊，俄羅斯便可突破西方在東歐方面的封鎖，通過印度洋與各國合作，且可反循蘇彝士運河與中國一起進入南歐。

由於加強建設，南北走廊相信在一、兩年內便起大作用。因此，從經濟與軍政利益而言，俄羅斯與伊朗、印度的關係會進一步加強，從經濟進而政治合作。

研究所所長 陳文鴻