正論：類鼻疽致命性高　港府須開誠布公

正當港府將整副心思放在早已變成風土病的新冠疫情之際，另一種致命性高得多的傳染病已悄無聲息地入侵本港。本報獨家報道，今年8月至10月接連發現15宗類鼻疽個案，專家形容為「極多」，當中更疑有人不幸身亡，而且患者都是居於深水埗，顯見事不尋常。偏偏衞生署對此諱莫如深，資訊毫不透明，直到昨晚始肯透露更多訊息。

本報獨家報道類鼻疽襲港，惟衞生署十問九不答，引起市民不滿。迫於壓力，署方終於「擠牙膏式」承認事件，今年全年共錄得29宗，其中6名病人已經離世。本報獲得消息，8月至10月的15宗個案全部來自深水埗，患者有人居於公屋，有人居於私樓，甚至安老院舍也有，懷疑感染源頭或與水污染有關。其中一名死者居於深水埗區內一間安老院舍，因病送院，其後失救，由於其死因與基礎病有異，種菌後始發現死者帶有伯克氏菌，即導致類鼻疽的細菌。

儘管類鼻疽人類感染個案早於1983年已在本港發現，惟過去20年都只是錄得61宗而已，今次在短短兩個月內已有15宗，而且患者都是居於同一區內，不管怎麼看都是不尋常。傳染病專家直指，類鼻疽一般於東南亞等農業國家廣泛存在，人類皮膚傷口若接觸到受病原菌污染的土壤或水便有機會受感染，大城市則絕少發現，形容本港出現類鼻疽屬「好罕見」、個案「極多」。

必須指出，類鼻疽過去在本港的死亡率高達三成，但根據衞生防護中心資料，此病死亡率最高可達七成，對長期病患者尤其「攞命」，即使是健康的成年人，感染後情況一樣可以變得嚴重，絕對不能掉以輕心。偏偏衞生署對此遮遮掩掩，資訊極不透明，對本報各項查詢皆不欲作答，令人費解。若非有甚麼難言之隱，便是一貫的後知後覺、漫不經心，惟不論是甚麼原因，削弱市民知情權都是絕難令人接受，特別是患者集中在深水埗區，是否區內水源或管道受污染，成為居民心頭重壓。正因為傳播途徑不明，港府又吞吞吐吐，市民擔心下一個中招者會是自己，不引起公眾恐慌才怪。

說來實在可悲。歷屆特區政府無能力無靈魂，以致香港大小疫症不斷，創造了多個恥辱性「第一」。自1997年香港爆發全球首例人類感染禽流感、全城殺雞血流成河後，接着淪為沙士重災區，不旋踵又爆發亞洲首例豬流感，近年更包辦了大鼠戊肝首發之地及個案最多之地。更別說鼠患嚴重，引起的漢坦病、鈎端螺旋體病至今沒有絕迹，而每年夏天總會爆發的登革熱和瘧疾，皆在在反映特區沒有最醜，只有更醜。

更令人不安的是，整個政府對死亡率極高的類鼻疽視若無睹，卻大費周章搞新冠防疫，甚至在欠缺清晰法律理據下斷然廢除部分「免針紙」，引來司法覆核，最終被法庭頒發臨時禁制令，先輸一仗。這個政府做事彷彿不知緩急輕重，市民除了自求多福，夫復何言。