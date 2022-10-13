中共中央對治國理政、對貫徹落實各項方針政策之所以堅強有力，一個關鍵要素，是在政治上挑選好領導幹部。中共中央組織部負責人日前表示，中共二十大代表選人時，堅持把政治標準放在首位，對人選作嚴格組織考察，突出政治素質考察，着重了解人選政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。凡是不守黨的政治紀律和政治規矩，存在「兩面人」等問題的，堅決擋在門外。

這裏所說的「政治標準」，首先是政治立場、思想觀念要和中央一致，要忠誠無私，言行一致；除此之外，還要有較高的素質，這又包括政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。

所謂「政治判斷力」，是在一些重要的工作任務中從政治出發，判斷其影響力和方向性，不能「只拉車，不看路」，不能陷入「事務主義」。方向錯了，政治不正確了，一切枉然，是為最大錯。

所謂「政治領悟力」，是對中央的大政方針、工作部署領悟其深意，要「領會其精神實質」，舉一反三。所謂「政治執行力」，是要判斷準確後，要結合具體情況有力實施，落到實處，有具體的行動措施和方法。

中央對領導官員的政治素質考察，除了「三力」，政治紀律和政治規矩的考察也極為嚴格，這關乎中共官員的黨性和品格。於此有虧的，就是中央要堅決擋在人選門外的「兩面人」。由此不禁令人想到，中央提出以「愛國者治港」為原則選人用人的問題。「一國兩制、港人治港、高度自治」下的「愛國者治港」，當然不可能像中央選拔幹部時那麼嚴格，但是也有選人用人政治上把好關、突出政治素質考察、把「兩面人」擋之門外的問題。

以香港的歷史和現狀，建制內和政壇上不乏「兩面人」，他們的政治理念、價值觀是親英美西方的，對「一國兩制」是頗有保留和不滿的，對中央的治港方針是說一套、做一套的，陽奉陰違，至今不絕。