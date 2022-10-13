俄羅斯總統普京一向睚眥必報，北溪天然氣管道被炸，他可以忍，因為沒有人承認責任；而克里米亞大橋被炸，烏克蘭直認不諱，普京當然不會再忍。俄軍一口氣向烏克蘭多個城鎮發射數十枚導彈，摧毀大批指揮及能源設施，很多地方電力供應中斷，其中一枚導彈更落在基輔總統府附近，警告意味不言而喻。聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫聲言這只是「第一集」，打擊行動陸續有來。

有人也許對這種狂轟濫炸不以為然，西方更是齊聲譴責。但那又如何？來而不往非禮也，烏克蘭及其背後的美西方不斷玩火，炮擊核電廠、炸天然氣管道、炸大橋，愈來愈沒有底線，如果俄羅斯還不報復，那才是咄咄怪事。之前俄方一直很克制，也很珍惜導彈，盡量避免攻擊大型民用基礎設施，更沒有打算執行斬首行動，現在既然大家都放開打，也就無所顧忌了，更慘烈的場面還在後頭。

看到內地有篇評論文章，覺得很好笑。該文章大量引用美西方觀點，對俄羅斯口誅筆伐，認為今次轟炸是毫無軍事價值的恐嚇行為，除了自欺欺人地挽回不值一文的所謂顏面，只有不懂軍事的人才會覺得過癮，充分體現了俄國軍事水平的低下和價值觀念的扭曲，最後只能導致戰爭的徹底失敗云云。該文章大概是出自所謂「公知」之手，這種人懂得軍事嗎？其實他們一竅不通，只是拾洋人牙慧，充當西方喉舌而已。他們譴責俄羅斯入侵烏克蘭，卻對美國入侵阿富汗伊拉克無動於衷；他們批評俄羅斯轟炸基礎設施，卻對美烏炸管道炸大橋的行為視而不見。對他們而言，凡是美國的就是正確的，這到底是甚麼邏輯？

除了瘋子，正常人都不喜歡戰爭，但既然戰爭不可避免，就只能面對。俄羅斯若非被逼到牆角，不可能行此下策，中國人隔岸觀火，當然不會有切身感受，也許只有當北約有朝一日擴到中國家門口，中國人才能體會到俄國人的壓迫感。今天俄羅斯若是「徹底失敗」，明天就可能輪到中國，莫非這就是公知們希望見到的結果？

樹欲靜而風不止，在美國不斷拱火之下，這場戰爭已不可能在短期內結束，只能朝着愈來愈慘烈的方向發展，全世界都必須為此付出代價。現在戰火還沒波及中國，我們可以保持「中立」，一旦戰火燒到，我們還可以置身事外嗎？