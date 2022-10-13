北溪天然氣管道被炸，由德國、瑞典、丹麥組成三方調查組已完成初步調查，瑞典首相安德松以保密為由，表明不會向俄羅斯分享調查結果。俄國作為投資方也是受害方，居然沒有參與調查的權利，連知情權也沒有，這顯然是意識形態作祟。美西方直到現在依然沿用冷戰思維敵視俄羅斯，怪不得在俄烏戰爭中頻頻誤判。

俄烏戰爭爆發前，俄羅斯和德國因為天然氣利益，兩國關係頗有改善，這是得力於德國前總理默克爾的開明和務實。可惜新上台的紹爾茨完全沒有默克爾的境界，盲目追隨美國，主動關閉北溪2號，寧願任由能源價格飆升和能源不足摧毀經濟民生；結果不旋踵，北溪兩條管道被炸，完全斷絕了俄德談判之路。如果德國一早摒棄意識形態分歧，居中斡旋，俄烏戰爭或有另一結果。

筆者想起數年前一套荷里活電影──《紅雀特工》。這是年輕影后珍妮花羅倫絲的代表作，講述俄國對外情報局（SVR）所屬的「國立第四學校」，專門訓練名為「紅雀特工」的色藝雙全女特務，負責色誘與滲透被SVR鎖定的對象。電影背景設在現代，但在美國視角下，俄羅斯依然是個封閉、毫不人道、殘酷、冷血、無情的國度；電影尾聲，對「紅雀」動情的美國特工更吐出一句：「我們美國不會出賣盟友！」堪稱諷刺。

之所以拿這套電影來談論，是因為電影描寫的俄國形象十分刻板，他們根本沒有了解過現代俄羅斯是怎樣的，一味宣揚美西方普世價值和優越感，俄羅斯永遠是邪惡的，美國永遠是正義的。正是在這種狹隘而典型的意識形態主導下，美西方愈是判斷普京撐不了多久，愈肯定俄烏之戰將會持續很久；愈是認為普京很快會被推翻，愈代表普京地位穩如泰山。