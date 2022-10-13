近日，香港人常掛口邊，說新加坡將會取代本城地位，成為亞洲第一大金融中心，依照最新的評核數據，似乎也反映出這個事實。早前，有中外機構合作研究，公布2022年世界金融中心的排名，香港由第3名跌落第4名，以一分之差，輸給新加坡。很多人由是慨嘆，過去紐約、倫敦、香港三大金融中心，並稱為「紐倫港」，從今以後，這個稱呼恐怕要改成「紐倫坡」。

香港人能夠常自惕厲、抑己揚人，本來也不失為好事。然而，謙虛不同於自卑，老是「長他人志氣，滅自己威風」，亦屬不當。在新冠肺炎疫情侵襲下，香港政府進入「十級」戒備狀態，防疫的嚴謹程度，恐怕除北韓和中國內地以外，再無別的地方及得上。過去兩年，特區政府寧可捨棄經濟利益，也想盡量保障市民健康，因此，在金融事業上暫時敗給某些地區，也是其理固然之事。

不過，若能以樂觀態度視之，你所看到的，卻是截然不同的畫面。試想，這兩年多以來，此地閉關鎖港，甘願作繭自縛，但是即便如此，新加坡也只能以一分之微，在金融中心的排名上壓倒香港。然則，只要香港逐步解除防疫禁令，能夠回復到昔日的七成功力，要追回那區區的失分，豈非輕而易舉？

這情形就如有人要跟李小龍對打，小龍哥綁起雙腳、雙手，只能屈膝彈跳閃避，對方卻是活動自如、拳如雨下。然而打足10分鐘，對手也只能碰到小龍哥的肩膊一下，以點數計算，便只贏得一分。若然如此，你能說那人的功夫，已經勝過李小龍嗎？同樣道理，如果單以去年的調查結果，就斷言新加坡的金融地位已經超越香港，恐怕是言之尚早，星港相爭，誰勝誰負，還得走着瞧。